El Cajasur saca un valioso punto de Torrelavega

El Cajasur Córdoba de Balonmano firmó tablas (28-28) en su enfrentamiento contra el Bathco Balonmano Torrelavega. El plantel entrenado por Jesús Escribano dejó su impronta durante un primer acto donde llegó a dominar de cinco. Sin embargo, los norteños redujeron esa ventaja e, incluso, remontaron el electrónico. La reacción cajista en los minutos decisivos estuvo a punto de otorgar el cuarto triunfo consecutivo, pero el gol de Fabrizio Casanova a tres segundos de la conclusión trajo consigo la igualada.

Los cordobeses arribaron a la cita como líderes en solitario del Grupo B de División de Honor Plata tras hacer pleno de victorias frente a Trops Málaga (21-19), Vestas Balonmano Alarcos Ciudad Real (23-24) y Amenabar Zarautz ZKE (24-20). Los cántabros, por su parte, sumaban dos puntos después de ganar al Balonmano Zamora Rutas del Vino (30-26), perder en el debut contra el Balonmano Iberoquinoa Antequera (27-26) y sufrir el aplazamiento -la semana pasada- de su encuentro con el Ikasa Balonmano Madrid Boadilla en la capital de España.

Aitor Gómez hace crecer a Cajasur

El arranque resultó prometedor para los hombres de Escribano. La gran actuación defensiva, sobre todo de Fernando Torres bajo palos, permitió que los naranjas no vieran puerta hasta prácticamente el minuto 9. El Cajasur, mientras tanto, consiguió convertir cuatro de sus acercamientos para disponer un rotundo 1-4. El papel protagonista de Aitor Gómez, como ya ocurriera frente al Zarautz, fue clave para que la ventaja aumentara hasta los cinco tantos (2-7) al transcurrir el 12. Alejandro Mozas, técnico de los anfitriones, pidió en ese instante un necesario tiempo muerto para procurar revertir la dinámica.

No obstante, los granates permanecieron bien plantados atrás con Jota Abad y Juan Luis Moyano. Nicolai Colunga sufrió para anotar debido a la acertada presión a la que le sometieron. Además, otra nota positiva estuvo en la participación ofensiva de un Julio Morgado que marcó dos dianas en un suspiro. Tras varios errores de ambos equipos, la renta bajó hasta las tres dianas (6-9) restando 9 para alcanzar el descanso. Los andaluces apretaron entonces y obtuvieron nuevamente una superioridad de cinco (9-14), aunque David García -por encima de Torres- y Colunga volvieron a meter en el partido a los de Cantabria.

Igualada local a tres segundos del final

El público presente en las instalación deportiva no cesó en su empeño por dotar a su club de un plus motivador. Ese aspecto, unido a la exclusión de Abad, hicieron mella en una escuadra que no pudo contener el empuje de sus rivales. Por ello, en el 38, el tanteador dispuso tablas (18-18) dando paso a un envite absolutamente abierto. Dani Serrano y David García llevaron la manija de las operaciones atacantes de un Torrelavega que creía en la victoria. Así lograron ponerse por primera vez en ventaja (20-19) llegando al ecuador del segundo acto.

El Balonmano Córdoba, pese a la decena de goles de Aitor Gómez, perdía fuelle a medida que el final se acercaba (27-25), pero la exclusión de Jaime Gallego y la férrea línea de defensa secaron la producción de los de Mozas y devolvieron a Cajasur el control a menos de un minuto del final (27-28). Los del Pabellón Vicente Trueba supieron gestionar su último ataque y Fabrizio Casanova, a tres segundos de la conclusión, selló el definitivo 28-28.

FICHA TÉCNICA:

28, Balonmano Torrelavega: Murillo Araujo, Jorge Prieto, Fabrizio Casanova (3), Borja Lombilla, Daniel Serrano (6), Marc Ábalos (1) e Isidoro Martínez (1) -siete inicial-, Alonso Moreno (1), Sergio Crespo, Eugenio González, Jaime Gallego (3), Marco Agustín Krimer (1), José Carlos Hernández (1), Daniel Hernández (5), David García (5) y Nicolai Colunga (1).

28, Cajasur Córdoba: Fernando Torres, Juan José Ortega (3), Sean Corning (1), Alberto Requena (1), José Javier Abad (1), Aitor Gómez (10) y Juan Luis Moyano -siete inicial-, Jeremy Figueredo, Esteban López (9), Carlos León (1), Pablo Martín, José Pablo Jiménez, Julio Morgado (2), Francisco Javier Parejas y Raúl Pavón.

Árbitros: Francisco Fernández Herrero y Adrián Rodríguez Valdés (comité asturiano). Excluyeron por parte los locales a Daniel Hernández, Jaime Gallego (2) y Marc Ábalos y a los visitantes José Javier Abad y Pablo Martín.

Parciales: 0-3, 1-5, 3-8, 4-9, 8-11 y 11-14 (descanso), 14-17, 18-18, 21-21, 24-23, 27-26 y 28-28.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada del Grupo B de División de Honor Plata disputado en el Pabellón Vicente Trueba de Torrelavega.