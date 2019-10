El Cajasur Priego se estrena en Europa con la pretensión de alcanzar un título de la ETTU Cup que se le ha resistido en los últimos años.

El bicampeón nacional recibe en casa al Kalo Meh de Hungría (20.00 horas).

El Centro de Tecnificación de Priego vuelve a vestir sus mejores galas desde mañana a las 20:00 horas para recibir una temporada más un partido de competición europea. En esta ocasión, la anteriormente llamada Copa Nancy Evans o ETTU Cup vuelve a tener su nomenclatura original de Copa de Europa, que se entiende como segundo certamen en importancia por detrás de la Liga de Campeones.

Y ahí está el Cajasur-Knolive con la ilusión del primer día y con el orgullo de seguir figurando como el único equipo de la provincia de Córdoba que afronta competiciones de esta índole hasta la fecha. En esta ocasión, inicia su singladura continental en la tercera ronda ante el conjunto húngaro del Kalo Meh. En esta fase, los cruces son a doble encuentro bajo el sistema de Copa (al mejor de cinco encuentros y con la suma de juegos en el caso de empate en el global).

En sí, el representativo de la Subbética debe superar dos obstáculos de consideración. Uno es el potencial del equipo magiar, compuesto en su totalidad por internacionales. El otro es que el curso pasado alcanzó los cuartos de final, igualando su hito en la misma. Por lo tanto, se trata de palabras mayores en ambos sentidos.

En cuanto al Kalo-Meh, hay que prestar especial atención a Zsolt Peto, su jugador serbio y quien acostumbra a marcar las diferencias en sus partidos. A él se suman jugadores como Gerold, Lidner o Demeter, con los que se debería completar la tripleta que se alinee. Para acceder a esta ronda, el equipo húngaro superó como primero de grupo un sector anterior en el que tuvo como rival al Vincios, equipo de la Superdivisión española.

Por cierto, jugadores que conoce bien Daniel Kosiba, el magiar del Cajasur y que hoy toma la alternativa con el Cajasur-Knolive en otra competición distinta a la Liga, donde el equipo prieguense ya figura como líder. En esta ocasión, la alineación de Luis Calvo ofrece pocas dudas, puesto que Diogo Carvalho participa en Europa con el Sporting Clube de Portugal, por lo que su relevo en será Alejandro Calvo, quien la temporada pasada dejó números espectaculares en esta competición.

Se trata de un partido largo, puesto que la resolución se vivirá el próximo viernes 8 a partir de las 18:00 horas en territorio magiar, aunque está claro que el Cajasur-Knolive debe empezar por hacer sus deberes en casa.

El entrenador del cuadro prieguense, Luis Calvo, apuntó que “el Kalo-Meh es un equipo fuerte y la prueba de ello es que tiene a internacionales por Hungría y a Petö, que es uno los mejores de Serbia. Pero eso no significa que seamos inferiores y entiendo que se resolverá en el segundo partido de la eliminatoria. Me da igual eso de acabar en casa y fuera, aunque siempre parece que tener la posibilidad de acabar como local es mejor. De hecho, el año pasado nos fue bien en las eliminatorias que tuvimos que acabar como visitantes. En realidad, jugar en la Copa de Europa no supone un parón, porque el equipo sigue activo y compitiendo”