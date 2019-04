El Cajasur Priego conquista su quinta Liga con contundencia

Lo ha vuelto a hacer. El Cajasur Priego TM ha conquistado su quinta Superdivisión Masculina de su historia, la segunda de manera consecutiva tras el título del año pasado.

La entidad prieguense continúa demostrando motivos por los cuales es una entidad deportiva de referencia no solo en la provincia de Córdoba, sino también en el ámbito autonómico y nacional.

El Centro de Tecnificación de Priego de Córdoba registró uno de los mejores ambientes de la temporada, ya que nadie se quería perder un nuevo logro del club presidido por Jesús Machado. Y en su primer match-ball, los jugadores cajistas cumplieron con creces.

Aunque el reto no era fácil puesto que el Cajasur Priego se enfrentaba al Arteal de Santiago de Compostela, el segundo clasificado y del que le separaban dos puntos a falta de dos jornadas para el final de la temporada una vez finalizase el duelo entre ambos equipos. De este modo, el buen juego y la máxima competitividad estaban más que garantizados. Y desde el comienzo de la serie los jugadores comandados por Luis Calvo querían atar el título por la vía rápida. De este modo, Carvalho derrotó a Mendes por 4-1. El Arteal no quiso rendirse a las primeras de cambio y consiguió empatar la serie después de Manhani venciera a Han por 2-3 en un duelo muy disputado. Pese a ello, el Cajasur Priego no acusó el golpe y Carlos Machado entró en escena para ganar a Moy Álvarez por 3-0, mismo tanteo con el que después Carvalho ganó a Manhani. Por último Machado certificó el título tras derrotar a Mendes por 3-1 y poner el 4-1 definitivo en la serie.