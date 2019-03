El Cajasur Deportivo prueba su racha en Vista Alegre ante un rival en alza

Este domingo a partir de las 12:30 del mediodía, el Deportivo Córdoba Cajasur recibe en el PMD de Vista Alegre al CD El Ejido con el objetivo de volver a la senda del triunfo y mantener la racha de imbatibilidad en casa, donde no pierde desde el pasado mes de septiembre, hace más de media temporada, enlazando desde entonces ocho encuentros sin perder ante su afición.

El técnico cajista, Salva Chía, asegura que "la semana ha ido bien, hemos estado entrenando con intensidad, pudimos volver a la dinámica habitual de tres días de entrenamiento, y con ganas de mejorar para no sufrir otro tropiezo; venimos de una derrota (2-1 ante el Hispania) en un partido en el que, por el estado de la pista, no pudimos desarrollar nuestro mejor juego, y aún así, tuvimos opciones hasta el último instante de traernos un resultado positivo, pero no pudo ser, así que trabajamos para seguir asentando el modelo de juego y volver a conseguir tres puntos el próximo domingo".

El rival será El Ejido, uno de los equipos más realizadores de la categoría, con 74 tantos, al que Chía describe como "un rival que viene con una trayectoria muy positiva, escalando puestos en la tabla clasificatoria, que llega a este encuentro con una muy buena dinámica de resultados y con la moral por las nubes, e intentará seguir sumando y subiendo posiciones para acercarse lo más posible tanto a nosotros como a la parte alta de la clasificación".

El entrenador estepeño espera ver "un partido similar al de la primera vuelta, un choque intenso entre dos equipos que defienden bastante bien y que cuentan con dos de las máximas goleadoras del campeonato (Marixu y Marina), lo cual nos obliga a tener que estar atentos en todo momento; no podemos conceder ni un fallo ni cometer ningún error no forzado, porque nos puede pasar como en el encuentro de ida, que nos veamos con un resultado en contra y se nos dé muy muy difícil remontar. Esperamos salir como en la segunda parte en El Ejido, superconcentradas y con la mentalidad de que los tres puntos se queden en Córdoba y que podamos obtener un buen resultado como el de aquella vez (3-4) para seguir peleando en los puestos altos de la tabla".