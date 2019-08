El Cajasur Deportivo se prepara para la Copa Andalucía

El Deportivo Córdoba sigue engrasando la máquina en esta pretemporada, y ya el pasado fin de semana disputó su primer test de preparación, que se saldó con un empate 4-4 ante la UD La Cruz extremeña, anteriormente conocida como Cefo, con goles de Lau, Alba, Rocío y Marixu por parte del equipo dirigido por Juanma Cubero, que se estrenaba en esta nueva etapa en el banquillo cajista.

Una de las goleadoras y de las estandartes del cuadro cordobés, Rocío Gracia, asegura que "el equipo se encuentra bien, ya volvimos descansadas tras unas vacaciones que todas necesitábamos tras la temporada pasada, y si a eso le sumamos las nuevas incorporaciones y la llegada de Juanma Cubero, pues es verdad que ya todo va yendo más rodado; en el vestuario estamos todas muy contentas y animadas y con muchas ganas tras apenas una semana de entrenamiento y un partido amistoso jugado, en el que más que quedarnos con el resultado, tenemos que mirarnos nosotras mismas, nuestro juego, e intentar adapatarnos lo mejor posible a lo que el entrenador busca para su sistema"

La jugadora de Espejo se muestra optimista para el próximo curso, ya que "este verano hemos tenido la suerte de poder reforzarnos bien y con jugadoras como Inma Sojo y Trini, que vienen de Primera división y con las que ganamos en experiencia; en el caso de Inma, ya nos conocíamos de nuestra anterior etapa aquí en el Deportivo Córdoba Cajasur, y a Trini la conozco de rival, y sí que puedo decir que son dos incorporaciones de lujo que ayudarán a que el vestuario se asiente un poco y esté más serio y maduro, y nos va a venir muy bien para este año si queremos estar en los puestos de arriba y luchar por el play-off".

Una de las más beneficiadas por el incremento de efectivos en la plantilla cajista será precisamente la propia Rocío, a la que el exceso de minutos le acabó pasando factura en la recta final del campeonato, especialmente "con problemas en la rodilla, que no me dejaban estar al 100% en todos los partidos, y eso obligaba también a mis compañeras a esforzarse más si cabe en la pista porque yo no podía dar más de mí; pero aún así, creo que la pasada campaña cumplimos con los objetivos, y casi sin pensarlo, mira en qué puesto conseguimos quedar".

El segundo encuentro de preparación del Deportivo Córdoba será este sábado a partir de las 13:00 en el PMD de Vista Alegre, frente al Torreblanca de Melilla, que servirá también de puesta a punto para afrontar el siguiente fin de semana la Copa de Andalucía que se celebrará en Archidona y que para el equipo de Juanma Cubero arrancará el viernes frente al Cádiz.