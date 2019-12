El Cajasur Deportivo intenta acercarse al liderato en Cádiz

Este domingo a partir de las 12:15 horas viaja hasta Cádiz para jugar en el pabellón Mirandilla, donde tendrá enfrente a un Cádiz FSF que trata desesperadamente de salir del bache en el que se encuentra tras cosechar cuatro derrotas consecutivas que le han llevado a ocupar la penúltima posición del grupo III; será la segunda vez que se vean las caras ambos equipos en esta temporada tras el enfrentamiento de cuartos de final de la Copa de Andalucía en el que las cordobesas pasaron de ronda al vencer por 6-1.

El conjunto cajista llega a esta cita con moral, como reconoce su técnico Juanma Cubero, tras los dos choques del pasado fin de semana, donde se enfrentó "en primer lugar al Alcorcón, que como veníamos comentando nos lo tomamos como un premio, pero cabe decir que en la primera parte el equipo compitió bien hasta que nos hicieron el 1-3, pero luego ya la impotencia o la falta de energías pudieron ser las causas de que nos fuéramos del partido, pero también supimos dosificar un poco más de cara al partido del domingo. Y luego ese día ya ante el Torcal, otro gran rival, sí es verdad que fuimos muy prácticas, minimizamos los errores y, sobre todo, tuvimos la eficacia en ataque que en otros encuentros nos ha faltado; defendimos bien y cayó de nuestro lado porque trabajamos para ello".

Tras la buena racha de resultados en casa, el entrenador del Deportivo Córdoba Cajasur espera cambiar ese rumbo a domicilio "aunque diría también que hay un poco de casualidad... es verdad que los equipos en casa se hacen un pelín más fuertes, por el apoyo de sus aficiones, por el conocimiento de sus pistas o por otros factores; por nuestra parte sí es verdad que me resulta preocupante que fuera de casa nos cuesta adaptarnos y entrar bien en los partidos, pero aseguro que estamos trabajando en ello para cambiar esa dinámica, ahora además con un calendario también difícil pero ante equipos de la parte baja de la tabla frente a los que trataremos de empezar a sumar triunfos a domicilio. No será fácil, pero tendremos que dar un paso al frente ya este domingo si queremos seguir metidos en la zona alta, que marca nuestro objetivo".

En este encuentro frente al Cádiz FSF, Juanma Cubero confía en "tener la actitud y la intensidad que hemos mostrado en los dos últimos partidos; creo que el equipo ha empezado a coger una buena dinámica, pero no podemos fiarnos de ningún rival. Nosotros tenemos que marcar nuestro ritmo y no bajarlo, porque cuando lo hacemos somos capaces de lo peor; debemos competir, no pensar en la clasificación del Cádiz aunque esté en la parte baja, que puede que para esta semana recuperen a la internacional Noe Reyes, con pasado en el Deportivo Córdoba, y puede suponer un plus el volver a contar con ese tipo de jugadoras, que yo creo que al final sumarán los suficientes puntos para salir del descenso. Tenemos que ser fuertes y pensar solamente en nosotros mismos para hacer las cosas bien".