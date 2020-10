El Cajasur Deportivo inicia la liga con el ascenso en el horizonte

El Cajasur Deportivo Córdoba inicia este sábado a las 16.00 horas la liga en la Segunda Nacional femenina de fútbol sala. Las cordobesas viajarán a Ceuta para enfrentarse al Hércules en el pabellón Guillermo Molina, un recién ascendido que, curiosamente, se despidió hace dos campañas de la categoría de plata con un choque ante las cordobesas que finalizó con un 4-4 en la cancha ceutí.

Las cordobesas comienzan la liga llenas de moral tras ganar la Copa Andalucía hace menos de una semana, toda una prueba de que han llegado al estreno liguero en un excelente estado de forma. En el club sueñan con el ascenso, un objetivo que obligará a este equipo a sumar todos los puntos posibles desde la primera jornada, pues todos los puntos de la primera fase se arrastrarán en la segunda. Para optar al ascenso tendrá, para empezar, que ocupar una de las cuatro primeras plazas de su actual grupo.

Juanma Cubero, entrenador del conjunto califal, reconoce que "después del triunfo en la Copa Andalucía hemos vivido una semana un poco atípica entre los distintos eventos del club y las llamadas de los medios de comunicación, pero es verdad que todos merecen nuestra atención y es bueno charlar con todos ellos. Aún así, con el descanso del lunes después de la final hemos tenido alguna sesión menos que en la semana anterior, pero por supuesto con muchas ganas de que llegue este próximo partido y empezar la liga fuerte, que es lo que nos importa".

La resaca del título en la Copa Andalucía





El técnico deportivista asegura que "desde el mismo lunes estábamos ya pensando en el encuentro del sábado, porque sabemos que lo de la Copa Andalucía fue un gran triunfo pero nuestra realidad es volver de nuevo a la mecánica de los partidos de liga, que es lo que nos interesa".

Cubero cree que en Ceuta “empezaremos con un viaje largo y complicado, donde tendremos que estar al 100%, ya que si no trabajamos en intensidad, cualquier equipo nos puede sorprender".

Cubero, que no podrá contar para esta cita con la participación de la pívot Celi Calderón, incide en lo que es una visita siempre complicada, aunque "la planificación del viaje ya la realizamos hace tiempo, siempre tratando que las jugadoras vayan lo más cómodas y ligeras posibles. Enfrente tendremos a un rival recién ascendido, y por tanto, no lo conocemos mucho, pero sí sabemos que el hándicap del desplazamiento hasta Ceuta en barco también cansa, no es lo más cómodo, pero también es verdad que esos equipos tienen que llevar a cabo viajes similares cada dos semanas y nosotros también debemos adaptarnos a estas circunstancias".



Y si el objetivo de la entidad cajista es estar en lo más alto, su entrenador tiene claro que "sea la primera jornada u otra, para nosotros todos los partidos tienen que ser importantes. Sabemos de la dificultad que se nos presenta esta temporada con el formato de los subgrupos, que dejarte puntos en la primera fase te puede pasar factura en la segunda, es decir, que esté quien esté enfrente, nosotros tenemos que dar el 120% e intentar sumar los tres puntos en todas las jornadas de cara también a esa segunda fase, pero sobre todo para no descolgarnos".