El Cajasur Deportivo Córdoba, a semifinales

El Deportivo Córdoba logró de forma brillante su clasificación para las semifinales de la Copa de Andalucía. El conjunto entrenado por Juanma Cubero goleó al Polideportivo Cádiz por 4-0 en un compromiso donde fueron muy superiores desde el arranque a sus adversarias.

Arrollador primer periodo

El choque no pudo empezar mejor para los intereses cordobeses. Una recuperación en el primer minuto propició, a su vez, una rápida combinación que Marta tradujo en diana a pase de Inma Sojo. La ventaja tranquilizó el juego de las chicas de Cubero, aunque no perdieron en ningún momento de vista la meta defendida por María Pazos. De hecho, Sojo rozó el segundo, pero la portera acertó en su salida. No obstante, justo antes del ecuador del primer acto, Tere sacó fruto a un servicio de Li para batir a sus ex compañeras y poner el 2-0.

La positiva dinámica de las verdes prosiguió en pista hasta el punto de materializar dos tantos consecutivos en el 13 del envite. Neiva, aprovechando una segunda jugada, e Inma Sojo, después de dar el balón en una rival, lograron elevar el electrónico al 4-0. El bando dirigido por Manolo Moreno no conseguía enlazar pases con sentido hacia el área de Ceci y África pudo poner más tierra de por medio, pero sus remates no hallaron las redes gaditanas. La única oportunidad reseñable de las jugadoras con camiseta negra se produjo a escasos segundos del descanso. Sonia, de lejana vaselina, intentó sorprender a una Ceci que atajó sin complicaciones.

Un segundo acto sin historia

Las dos escuadras rotaron sus piezas para un segundo tiempo cuyo desarrollo fue más pausado y sin tantos. El Cádiz no quiso tirar la toalla y Mery Domi estuvo a punto de perforar las mallas en una fugaz acción ante la puerta de Ana. La respuesta cajista llevó la firma de una África que, de zurdazo, no atinó entre palos. Lo mismo le ocurrió a Haro, acto seguido, encarando los dominios de Beatriz. El cierre del duelo presentó una buena conducción por banda derecha de Celi que asistió al segundo palo para una África que no conectó con el esférico.

La semifinal, así pues, será contra El Ejido el sábado por la mañana (11:30 horas). Las almerienses vencieron por 3-1 al Monachil 2013 en el cruce celebrado en Archidona. El Pabellón Municipal de Villanueva de Tapia albergará una eliminatoria apasionante que dilucidará un puesto en la final.

FICHA TÉCNICA

4 – Deportivo Córdoba: Ceci, Marta, Celi, Neiva e Inma Sojo -quinteto inicial-, Tere, Marixu, Nidia, Li, Ana Haro, Lau, Rocío, África y Ana.

0 – Polideportivo Cádiz: María Pazos, Carmen, Montse, Mery Domi y Sonia -quinteto inicial-, Gloria, Karen, Laura, Noelia, Beatriz, María Mota y María Sánchez.

Goles: 1-0 (1') Marta. 2-0 (9') Tere. 3-0 (13') Neiva. 4-0 (13') Inma Sojo.

Árbitros: Sara Gutiérrez Echeverría y Diego Rubio Toledo (colegio granadino) amonestaron con cartulina amarilla a Lau por el Deportivo Córdoba.

Incidencias: Partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa de Andalucía celebrado en el Pabellón Municipal de Villanueva de Tapia (Málaga).