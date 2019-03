El Cajasur buscará mantener la racha contra el Hispania

Este sábado a partir de las 16:30 horas, el Deportivo Córdoba Cajasur visita Yecla para medirse al Hispania con el objetivo de enlazar su segunda victoria consecutiva y no perder la estela del líder, el Atlético Torcal, que le aventaja en un punto en lo más alto de la clasificación, si bien el conjunto malagueño ha disputado un encuentro más que las califales.

El equipo cajista acude a esta cita tras reencontrarse con el triunfo el pasado fin de semana frente al Loja en Vista Alegre (7-2), una victoria que el técnico Salva Chía califica de "muy importante, para recuperar sensaciones tras un par de resultados que no fueron tan positivos como esperábamos, y nos sirvió para comprobar que estamos trabajando bien, para seguir creyendo en lo que estamos haciendo, para ver que sólo atravesamos una mala racha y que nos faltó un poco de suerte en determinados momentos, y en definitiva, tres puntos que nos sirven de cara al futuro".

La semana ha sido un poco distinta a la habitual para este equipo, tal y como reconoce el entrenador estepeño, ya que "se nos ha juntado el festivo del Día de Andalucía entre semana y un partido aplazado del equipo cadete, por lo que no hemos podido entrenar con las jugadoras cadetes que lo hacen habitualmente con nosotros, además de que seguimos con jugadoras tocadas a las que les podía venir bien un poco más de descanso, y por eso hemos decidido reducir la carga de entrenamientos. De todos modos, yo creo que llegamos bien al partido del sábado, que como siempre lo afrontaremos con la intención de ganar y traernos de vuelta los puntos".

El rival de las cordobesas será el Hispania, undécimo clasificado con 26 puntos, del que Chía cree que "el principal obstáculo puede ser la pista, muy resbaladiza, de la que mis jugadoras me dicen que parece de patinaje, donde a veces cuesta mantenerse en pie; esto nos afecta un poco a la hora de presionar arriba y de hacer los repliegues, y reaccionar para volver hacia atrás es más difícil cuando la superficie no acompaña; de todos modos, hemos trabajado esta circunstancia para que este aspecto nos afecte lo menos posible y poder desarrollar nuestro juego durante los cuarenta minutos. Aparte de eso, el Hispania es un equipo joven, que está siendo un poco irregular en cuanto a resultados, pero que a buen seguro nos lo pondrá difícil; de hecho, aquí en casa, a pesar de ganar por 5-2, no dejaron de pelear hasta el final, y en su casa seguro que será más difícil de doblegar".