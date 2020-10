El Bujalance quiere asentarse en la categoría

El CD Bujalance FS escribirá un nuevo capítulo en Segunda División B a partir de este fin de semana. Los chicos de Fermín Hidalgo se estrenarán dentro del subgrupo A del Grupo 5 el sábado 24 de octubre contra el Jerez Futsal a las 19:00 horas. Será la primera de las citas que deban afrontar lejos del Pabellón José Pérez Pozuelo -conocido como el Pepe Montalbán- durante un curso ilusionante y cuya premisa pasará por salvar la categoría.

El conjunto del Alto Guadalquivir consiguió ascender el pasado 18 de julio después de un desenlace increíble y cargado de epicidad. Ese día, en su feudo, los locales recibieron al Alcalá de Guadaíra FS en el play off exprés planteado para dilucidar la promoción. El ganador del choque subía directamente, circunstancia que volcó a la población cordobesa en pos de firmar el retorno. La misión se complicó cuando los hispalenses se pusieron 3-5 por delante a pocos minutos para el final de la prórroga. No obstante, el pundonor del plantel sirvió para llegar a los penaltis y obtener el merecido premio por el año realizado.

El importante regreso de Cristóbal

La actividad volvió por sus fueros prácticamente dos meses después. El 17 de septiembre arrancaron los entrenamientos bajo las constantes dudas provocadas por el covid-19. De hecho, durante diez días tuvieron que parar las sesiones de trabajo por precaución. Y toda la vorágine compleja del verano solo les permitió encarar dos amistosos que se saldaron con derrota: Baenense (5-1) y Adecor FS (4-3). Eso sí, las sensaciones del vestuario fueron esperanzadoras con un bloque muy parecido al de la campaña anterior y que contará con el fichaje estrella de Cristóbal.

El pívot abandonó el Córdoba Patrimonio de la Humanidad -entonces Córdoba CF Futsal- para embarcarse en una aventura dentro del fútbol sala italiano -concretamente en el Virtus Rutigliano-. La llamada del club bujalanceño y el interesante proyecto le hizo sopesar la posibilidad de volver a casa. El natural de Espejo, uno de los héroes del ascenso blanquiverde a la Liga Nacional de Fútbol Sala, se reencontrará de esta forma con otros integrantes de aquella mágica plantilla -véase los casos de Antonio Pérez Catiti y Antonio Salazar Antoñito-. Los otros refuerzos para Hidalgo son el también pívot Jesús García, procedente del Mancha Real FS, y el ala-pívot José Rafael Cañete Tete, arribado desde el Pozoblanco FS.

El míster jiennense, que tomó las riendas del Bujalance en 2018, tendrá así a su disposición a los siguientes jugadores para combatir en cualquier pista: Tete, Jesús Flores, Miguel Ángel García, Jesús García, Julio Ángel Gilabert, Isaac Gómez, Cristóbal Gracia, Jesús Medina, Juan Carlos Penalba, Antonio Catiti, Pedro Catiti, Álvaro Ramírez, Rafael David Romero Pingu, Antoñito y Francisco Javier Zafra. No siguen con respecto a la temporada 2019-20 Núñez, Afán y Jesús Muñoz, este último por motivos académicos.

El objetivo pasa por la permanencia

El sistema de competición les encuadró en el subgrupo A del Grupo 5 con el Xerez Deportivo FC, el Jaén Paraíso Interior B, el Unión África Ceutí B, el Betis Futsal B, el Futuro Carmonense Brandt, el Nazareno Dos Hermanas, el Cádiz CF Virgili y su primer rival, los extremeños del Jerez Futsal (Jerez de los Caballeros). En el subgrupo B estarán el Sporting Constitución, el Melistar, el Granada FS, el Imperial, el Zambú Pinatar, el Puntarrón, el Torremolinos, el Carranque, el Coín y el Victoria Kent.

Los cuatro primeros de cada sector se clasifican para un grupo de ocho miembros. En el mismo, los cuatro primeros optarán al play off de ascenso y accederán a la Copa del Rey de la siguiente edición. Desde el quinto al noveno de cada subgrupo intentarán mantener la categoría. Hay que recordar que son seis las plazas de descenso, por lo que se debe dejar todo en cada duelo.

En principio, si la situación sociosanitaria lo permite, la primera fase llegará hasta 13 de marzo de 2021 y contará con dos descansos para cada equipo al ser impares (14 de noviembre y 6 de febrero en el caso del Bujalance). El 2020 se cerrará el 12 de diciembre y el parón navideño concluirá el 9 de enero. Todos, desde ahí hasta mediados del tercer mes, buscarán completar sus respectivas hojas de ruta de la manera más satisfactoria posible.

🔜 Este fin de semana por fin dará comienzo la temporada más extraña y atípica de la historia en el Gr. V de 2ª B.



⚽️ 19 equipos divididos en 2 subgrupos intentarán conseguir la gloria a final de temporada. ¿Quién será? ¡Suerte a todos!



Fermín Hidalgo: “Hay que adaptarse”

El míster destacó que “tras una pretemporada atípica marcada por los 10 días que tuvimos que parar por precaución, el grupo hizo dos o tres buenas semanas de trabajo”, por lo que esperan “poder hacer las cosas bien y sacar algo positivo” en su primer envite. No obstante, afrontar una preparación bajo la sombra constante del covid-19 no fue sencillo. “Ya no es semana a semana, es día a día. Te pueden llamar y decirte que uno de tus jugadores ha tenido contacto con alguien que tiene el virus y todos los esquemas se vienen abajo y hay que volver a empezar”. En cualquier caso, no quedará otra que “adaptarse lo mejor posible y que no sirva de excusa”.

La principal premisa marcada en rojo será la de “asentar al equipo en Segunda División B e intentar ser regulares”. Pese a ello, Hidalgo no descartó ninguna posibilidad. “Un club como Bujalance no tiene que conformarse con cualquier cosa y el tiempo dirá de lo que somos capaces y hasta dónde llegaremos”. Todo ocurrirá en los socorridos subgrupos que tan presentes estarán en muchos deportes. “Es buena idea el formato de competición de este año por la cercanía geográfica. Si se pueden hacer los menos viajes posibles entre ciudades, puede ser favorable”, finalizó.