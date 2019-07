Buen inicio de Sergio García en el Open Británico

El golfista castellonense Sergio García, con una tarjeta con 68 golpes (-3), comenzó con buen pie su participación en la 148ª edición del Open Británico, que se disputa esta semana en el recorrido de Royal Portrush, en la costa de Irlanda del Norte. «Estoy contento porque no era fácil. Hacía viento y hay que pegarle muy bien a la bola. Afortunadamente he cogido muchísimas calles y he pegado los hierros bastante bien», dijo satisfecho García, que arranca entre los primeros su vigésimo tercer Open Championship. Con un resultado final de tres bajo el par está a un solo golpe del líder provisional, el irlandés Shane Lowry. «Lo único que puedes hacer es intentar leer y tirar el putt lo mejor posible, y luego tener la fortuna de que entre. Hoy he metido dos o tres putts muy buenos y también ha habido cuatro que creí que iban a entrar», dijo García, que se anotado tres birdies y un solo bogey en su primera ronda en Royal Portrush.

El grancanario Rafa Cabrera Bello no se benefició del cielo despejado como García y ha terminado su vuelta escarpada con +2 tras seis bogeys, un doble bogey y seis birdies. Jon Rahm perdió el liderato en los últimos golpes