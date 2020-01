Un bravo Córdoba Patrimonio Futsal cae ante Osasuna Magna (5-3)

El Córdoba Patrimonio Futsal comenzó el 2020 igual que terminó el 2019, con derrota lejos de Vista Alegre. En esta ocasión, el conjunto de Maca perdió por 5-3 ante Osasuna Magna a pesar de adelantarse en el marcador por medio de Koseky, quien marcó el primer gol del nuevo año en Primera. Los blanquiverdes vendieron cara su derrota, aunque tendrán que esperar al próximo sábado ante el Levante para intentar sumar tres puntos que le alejen del descenso.

El Córdoba Patrimonio buscaba reivindicarse en este inicio de segunda vuelta tras las malas sensaciones que causó la derrota ante Santa Coloma en el complicado pabellón Anaitasuna de Osasuna Magna. Maca tuvo que recomponer su planteamiento ante la baja de última hora de Javi Sánchez, que sufrió un proceso febril la pasada madrugada.

Jugadores del Córdoba Patrimonio ante Osasuna Magna.

El conjunto de Maca salió decidido a dar la sorpresa ante el quinto clasificado. Y el partido no pudo comenzar mejor, pues en la primera ocasión que tuvo Koseky la introdujo en la portería de Asier para poner el 0-1 al primer minuto de partido. El gol pilló desprevenido al conjunto navarro, pues César Velasco lanzó un gran disparo lejano que dio en la cruceta.

Poco a poco, Osasuna Magna trataba de recuperarse del gol de los blanquiverdes y Roberto Martil estuvo a punto de empatar tras un rechace de Cristian, pero mandó el balón fuera con la portería vacía. Por parte de los visitantes, César intentó una volea que detuvo Asier. Pero un minuto después, Mancuso empató tras recuperar un balón que se iba fuera. El brasileño regateó a Lolo Jarque y mandó el balón a la escuadra de Cristian con un potente disparo.

El cuadro de Imanol Aguirre trataba de aprovechar la velocidad que aportaban Bynho y Robinho por las laterales. En una de esas, Rafa Usín sacó rápido una falta que el brasileño chutó de primeras y aunque se encontró con Cristian, el posterior rechace cayó a Dani Saldise para poner el 2-1 en el Anaitasuna ante la pasividad defensiva del equipo cordobés.

Maca pidió un tiempo muerto para dar ánimos a los suyos y buscar mayor eficacia a la hora de defender. Y el Córdoba despertó, pero no encontró la fortuna. Giasson tuvo el 2-2 en un mano a mano con Asier, pero el portero mandó el balón a córner.

César Velasco, del Córdoba Patrimonio, controla el balón ante Juninho, de Osasuna Magna.

El portero vasco volvió a impedir el empate ante un gran disparo de César, el mejor de los blanquiverdes (hoy de negro) en el ecuador del primer acto. Esa constancia le dio sus frutos. Cristian sacó rápido para Manu Leal, quien asistió en corto a su hermano David, aprovechando el hueco en la defensa local, para que batiera por bajo a Asier.

El cuadro cordobés buscaba el 2-3 y casi lo consigue Giasson que no remató de cabeza una larga jugada. Acto seguido Cristian impidió el tercer gol local ante Dani Saldise en un disparo prácticamente en boca de gol. Pero, de nuevo, el conjunto de Imanol Aguirre aprovechaba las pérdidas del Córdoba Patrimonio en la salida de balón.

Pablo del Moral se entretuvo ante la presión de Bynho, quien asistió al cierre Araça que disparó a gol tras una larga carrera desde atrás. A siete minutos del descanso, ambos conjuntos tenían cuatro faltas tras una infracción del blanquiverde Giasson. Martel buscó el 5-3, pero Cristian sacó un pie clave. El cancerbero cordobés volvió a mostrar sus reflejos un minuto después al detener en dos tiempos un disparo al borde del área de Mancuso.

Los últimos minutos el ritmo de juego bajó en intensidad y cuando el marcador se aproximaba al último minuto del primer acto, Koseky comenzó a jugar de portero-jugador para intentar el empate antes del descanso. Mientras, César seguía demostrando su talento con una jugada personal que llegó a culminar, pero se encontró con Eric Martel quien envió la pelota a córner. El egabrense pudo empatar a siete segundos del descanso tras un contragolpe lanzado por Lolo Jarque, pero Asier lo impidió y con el 3-2 se llegó al descanso.

Tras el paso por vestuarios, el Córdoba Patrimonio salió con mayor intensidad, aunque la primera ocasión la tuvo Saldise. Tras esa ocasión, los de Maca dieron un paso al frente buscando el 3-3. David Leal disparó solo en el área pero se encontró con Asier y el posterior rechace cayó a Pablo del Moral, quien lanzó un potente disparo que dio en el poste.

Durante los primeros cinco minutos de la reanudación el dominio era del Córdoba Patrimonio, aunque Asier y la falta de acierto impidieron el empate hasta el minuto 26’, cuando una vez más César volvió a mostrar su talento en una jugada personal que culminó con un disparo cruzado con su izquierda para batir a Asier.

El Córdoba Patrimonio se encontraba cómodo sobre el parqué del Anaitasuna. Los de Aguirre tenían nervios, como lo demostró Asier en una arriesgada salida ante Pablo del Moral en una jugada que, al final, no llegó a más.

El jugador del Córdoba Patrimonio David Leal (i) presiona a Rafa Usín.

En el ecuador de la segunda parte, Maca retrasó la línea defensiva de los blanquiverdes, por lo que Osasuna Magna poco a poco jugaba en el campo del equipo cordobés. César vio la amarilla tras una falta sobre Saldise en la que tocó balón. Martel disparó fuera por poco.

Los navarros no estaban cómodos, pero el balón parado le dio eficacia a los de Imanol Aguirre. Rafa Usín remató un saque de esquina con su zurda para poner el 4-3 y anotar su undécimo gol esta temporada.

Ahora la presión recaía sobre el conjunto de Maca, que tendría una complicación más ya que el prieguense Koseky tuvo que abandonar el partido durante unos minutos al caer lesionado y ser intervenido con cuatro puntos de sotura en su rodilla derecha. Y acto seguido, Bynho Ferraz pudo sentenciar el partido aunque Cristian volvió a sacar otro pie decisivo.

El partido entró en los últimos cinco minutos y César volvió a intentar el empate, pero el robo de Araça. El carioca asistió a Mancuso, que emprendió una internada por el lateral derecho para asistir a Saldise y anotar su segundo gol del partido y el 5-3 en el marcador.

Maca comenzó a aplicar su juego de cinco con Koseky de portero-jugador. La primera acción no la consiguieron concretar y Rafa Usín buscó el 6-3 con un disparo lejano, pero el larguero lo impidió.

A minuto y medio del final, Lolo Jarque se topó con el larguero en una larga jugada de cinco. El cordobés no volvió a atinar segundos después en un disparo dentro del área. No hubo tiempo para más y el Córdoba Patrimonio no pudo comenzar el 2020 con victoria.

Osasuna Magna – Córdoba Patrimonio (5-3)

Osasuna Magna: Asier; Araça, Juninho, Rafa Usín, Eric Martel. También Roberto Martil, Bynho, Mancuso, Llamas,

Córdoba Patrimonio: Cristian; Lolo Jarque, Manu Leal, César, Koseky. También Zequi, Giasson, David Leal, Pablo del Moral, Cristian Cárdenas,

Goles: 0-1 (1’) Koseky; 1-1 (6’) Mancuso; 2-1 (7’) Saldise; 2-2 (10’) David Leal; 3-2 (12’) Araça; 3-3 (26’) César; 4-3 (31’) Rafa Usín; 5-3 (35’) Saldise;

Árbitros: Carreira Romero y Ferreiro Carballal (C. Gallego). Amonestó a los jugadores local Mancuso (6’), Llamas (10’) y a los visitantes Giasson (19’) y David Leal (29’).

Incidencias: encuentro disputado en el pabellón Anaitasuna ante 2.500 espectadores.