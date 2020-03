Boyis gana su tercer título seguido

Ni siquiera el valiente y notable encuentro del Viña Albali Valdepeñas, capaz de manejar el marcador durante diez minutos, ni tres goles de Chino alteraron la hegemonía actual del Barça, ganador de los últimos cinco títulos nacionales disputados, el más reciente este domingo la Copa de España 2020 como un campeón incontestable, que resurgió al 0-1 y a un gran adversario para devorar otro trofeo (3-4).

El menciano Boyis obtuvo su tercera corona seguida, pues en 2018 ganó con el Jaén Paraíso Interior y en 2019 con el Barcelona. Por sexto año seguido hay un cordobés campeón, pues anteriormente venció Lolo Urbano en los años 2016 y 2017 con el Movistar Inter y Solano en el 2015 con el Jaén Paraíso Interior.

El triunfo tiene un mérito enorme del conjunto azulgrana, que cumplió con los pronósticos, pero con una exigencia que en algún momento le llevó al límite, con todas las dudas que le provocó la revelación de esta temporada; un equipo, el Viña Albali Valdepeñas, que desafío la lógica con un encuentro de altísimo nivel.

El bloque dirigido por David Ramos fue mejor en la primera parte. No fue una casualidad el 0-1 con el que amenazó al favorito y al actual campeón, al que sometió durante muchos tramos, con oportunidades suficientes incluso para haberse adelantado antes en el electrónico. Lo logró en el minuto 12, con un derechazo de Chino en una acción de estrategia; el modo del que llegaron los tres primeros goles del duelo.

Un duelo de infarto

Un partido trepidante que exigió una ofensiva total del Barça en el inicio del segundo periodo, hasta que empató por medio de Adolfo, que conectó en el área un saque de esquina (1-1, m. 22).

No marcó ninguno de los goles, pero el protagonismo del portero azulgrana Juanjo fue otra vez estelar. Lo fue en cuartos y en las semifinales. Y aún más en la final, con un puñado de paradas determinantes, alguna increíble, como la secuencia imborrable y decisiva del minuto 25. Todavía con 1-1.

Es una de las imágenes que quedará para el recuerdo de la Copa de España 2020: la triple intervención seguida, sin pausa, en unos segundos, con tres remates desde dentro del área frente a los que surgió extraordinario el guardameta, agigantado y con una demostración de reflejos para frustrar al Valdepeñas.

Sin él, probablemente, no habría sido posible el triunfo del Barça, que tomó ventaja con un lanzamiento de falta directa de Aicardo (1-2, m. 29) que se coló por debajo las piernas de Cainan y, después, de Edu, que lo había parado todo en los dos duelos precedentes, pero que este domingo no alcanzó las cotas de los choques anteriores. El gol de Boyis, casi sin ángulo, lo evidenció en el 1-3 (m. 31).

El partido ya era suyo. Insistió el Valdepeñas con el 2-3 de Chino (m. 32), pero instantes después repuso la ventaja el conjunto azulgrana con el 2-4 de Marcenio. El 3-4 de Chino a 4 segundos del final ajustó y completó el marcador, pero no cambió una realidad indudable: la hegemonía del Barça, campeón de la Copa de España 2020.

- Ficha técnica:

3 - Viña Albali Valdepeñas: Edu, José Ruiz, Chino, Cainan, Pablo Ibarra -cinco inicial-; Juanan, Nano, Catela, Dani Santos, Manu García y Terry.

4 - Barça: Juanjo, Aicardo, Boyis, Adolfo, Dyego -cinco inicial-; Rivillos, Daniel, Ximbinha, Marcenio, Arthur y Roger.

Goles: 1-0, m. 12: Chino. 1-1, m. 22: Adolfo. 1-2, m. 29: Aicardo. 1-3, m. 31: Boyis. 2-3, m. 32: Chino. 2-4, m. 34: Marcenio. 3-4, m. 40: Chino.

Árbitros: Cordero Gallardo y Martínez Flores. Amonestó a Chino (m. 11) y Dani Santos (m. 35), por parte del Valdepeñas. Expulsaron por doble amarilla a Catela, del Valdepeñas, en el minuto 39.

Incidencias: final de la Copa de España de Málaga 2020, disputada en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga ante unos 8.000 espectadores.