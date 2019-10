Boyis: «El Córdoba se quedará en Primera y dará que hablar»

Antonio Manuel Sánchez Tienda Boyis (Doña Mencía, 26 de diciembre de 1989), volverá a Córdoba para disputar su primer partido oficial en Vista Alegre y lo hará con la camiseta del FC Barcelona, el vigente campeón de Liga y rival a batir en España después de obtener todos los títulos nacionales en la temporada pasada. El cierre está siendo importante para su técnico, Andreu Plaza.

Boyis, junto con el entrenador del FC Barcelona, Andreu Plaza. FCB

--¿Cómo afronta este inicio de temporada?

--Bien. Estoy disponiendo de minuto y cada vez tengo más confianza, cogiendo ritmo y muy bien. No me puedo quejar. El equipo va muy bien a excepción de la derrota que sufrimos ante Palma Futsal, pero por lo demás el equipo lo está haciendo bien y seguir esa línea de sumar de tres en tres.

--¿Tienen la presión de ser el rival a batir tras conseguir todos los títulos nacionales en la temporada pasada?

--Cuando te pones la camiseta del Barça te expones a eso. El Barcelona opta a todo y debe darlo todo. Es complicado repetir un triplete, pero lo es más aun mantener ese ritmo. El equipo está capacitado, con muchísimas ganas y con hambre de títulos. Espero que se de igual que la campaña anterior.

--Si ya el equipo era bueno el plantel, la llegada de Dani Shiraishi supuso un salto de calidad mayor.

--Veo prácticamente el mismo bloque del año pasado. Un grandísimo equipo con tres jugadores de los mejores por cada zona y Dani lo voy a descubrir ahora. Viene del Movistar Inter, es un jugadorazo, un jugador increíble e intentaremos aprovecharlo sumando títulos a su lado.

--Comentó anteriormente la derrota ante Palma Futsal. Llegó tras jugar la primera ronda de la Champions, en 10 días vuelven a jugar la ronda élite clave para la final four, ¿cómo se ven en este momento?

--Se hizo una plantilla larga por eso mismo, porque hay muchas competiciones, muchos partidos y aspiramos a ganar todos los títulos. Creo que ya hemos aparcado la Champions cuando cumplimos el objetivo de pasar como primeros, ahora toca centrarnos en la Liga y ya habrá tiempo de pensar en la Champions.

Boyis celebra el gol que anotó con el Barça en la primera fase de la Champions. FCB

--Una plantilla larga porque se preveía que podían sufrir lesiones importantes como las de Esquerdinha, Aicardo y Marsenio.

--Siempre se planifica una plantilla larga porque, por desgracia, hemos sufrido lesiones graves como Esquerdinha y Marsenio, en la clavícula, y Aicardo quien está ultimando su proceso de recuperación. Son bajas importantes, pero para eso estamos los 15 jugadores. Hemos respondido bien y el equipo está de sobra preparado para lo que venga.

--¿Cómo está viviendo el hecho de jugar en Córdoba un partido de Primera División?

--Muy bien. Es muy bonito. Ya he jugado allí, pero nunca un partido oficial y menos en Primera División. Será una sensación muy bonita, vuelvo a mi ciudad y en la grada mis familiares y amigos estarán arropándome.

--Habrá una notoria presencia de paisanos suyos de Doña Mencía.

--Sobre todo he hablado con mi familia y amigos más cercanos. Doña Mencía está cerca de Córdoba y allí se vive mucho el fútbol sala.

--¿Cómo ha vivido el arranque del Córdoba Patrimonio?

--No me ha sorprendido. Lo dije antes de empezar la liga. El Córdoba está en Primera División por méritos propios, su valía. Estoy seguro de que se quedarán en Primera y darán mucho que hablar.

Boyis intenta un pase en un partido disputado en el Palau Blaugrana. FCB

--¿Ha podido hablar con algún jugador blanquiverde durante la semana?

--Prácticamente no he podido contactar con nadie, aunque sí conozco a muchos de ellos después porque he compartido vestuario con algunos de ellos y me he enfrentado con otros en maratones y otros torneos. Ayer hablé con Keko pero poco.

--Me apuntan que “eso de meter la pierna flojo no lo entiende”.

--(Entre risas). Otra cosa no, pero meter la pierna y competir eso es lo primero que debo hacer.

--Mantiene buena relación con muchos jugadores.

--Sí. Con Koseky he compartido vestuario en Segunda B con el Ategua de Castro del Río. También con Nono, Keko, Jesús Rodríguez, con varios de ellos he compartido vestuario y Atienda es entrenador de mi pueblo.

--¿Sus compañeros de equipo le han preguntado por el Córdoba o cómo se viven aquí los partidos?

--Alguno de ellos sí que me ha preguntado. Le hes comentado cómo es el equipo, también hemos visto partidos ante el Movistar Inter y ElPozo. Con solo verlo en la tele, se te ponen los bellos de punta. Todos me han dicho que será muy bonito jugar allí con un lleno absoluto.

Boyis, con el título de Liga conquistado por el FC Barcelona en la temporada 2018/19. FCB

--Habrá otro nuevo lleno en Vista Alegre. ¿Cómo visualizas ese ambiente?

--Será un ambiente espectacular. Sabía que el pabellón se llenaría, lo vimos contra Inter y la afición estuvo del 10. Pero nuestro interés es sumar los tres puntos.

--Espera mucha presión e intensidad por parte de la grada.

--Sí, es un punto a su favor tener a esa afición que te lleva en volandas cuando algo va a mal o el equipo decae un poco, pero estoy seguro de que ningún equipo se puede relajar contra el Córdoba y menos allí. Puede plantarle cara a cualquier equipo.