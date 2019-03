Boyis: «Ahora es cuando empieza lo bueno»

El jugador del Barça Lassa Antonio Manuel Sánchez Tienda Boyis (Doña Mencía, 1989) se ha proclamado campeón de la Copa de España por segunda ocasión consecutiva, tras ganarla el año pasado con el Jaén Paraíso Interior. El menciano se muestra ilusionado ante las tres competiciones que tiene el equipo culé por delante: Liga, Copa del Rey y Champions.

¿Cómo está?

Ahora mismo estoy en una nube. Si ganarla el año pasado ya fue un sueño ganarla con Jaén Paraíso Interior, ahora ganarla de nuevo y con todo un FC Barcelona, pues imagínese. Muy contento y orgulloso de ello.

¿Se le vinieron muchos recuerdos del año pasado?

Claro. En menos de 12 meses la gané con Jaén y sigue reciente. Fue algo histórico, que quedará siempre grabado en mi retina y por supuesto se me vinieron muchos recuerdos. He tenido la suerte de volver a repetirlo.

Casualidad o no, el primer partido fue contra el Jaén Paraíso Interior y hubo un cruce de caminos, pues Rafa López vestía la camiseta amarilla tras vestir la azulgrana el año anterior.

Todos los equipos estábamos alojados en el mismo hotel, un equipo comíamos al lado del otro y por eso he hablado con muchos jugadores. También con mis excompañeros y con Rafa López, que aunque no hayamos coincidido lo conozco desde hace tiempo. En cuanto al partido, estaba un poco con el corazón partido puesto que Jaén para mi lo ha sido todo, pero me tocaba defender otros intereses.

¿Cómo estás viendo al Jaén Paraíso Interior?

Se vayan los que se vayan y vengan los que vengan, siempre estará arriba luchando con los equipos grandes, le planta cara a cualquiera y puede ganar cualquier partido. Si el Jaén se caracteriza por algo es porque nunca baja los brazos y siempre da guerra, nunca parará. También está en la Final Four de la Copa del Rey y también por disputar los play-offs, que a buen seguro estarán. Siempre está vivo en todas las competiciones y es de admirar.

¿Muchas felicitaciones en estos días?

La verdad que sí. El domingo tenía el teléfono que me iba a echar humo. Soy de un pueblo pequeño, Doña Mencía, y la gente se ha volcado conmigo y estoy muy contento y orgulloso de ello.

El Barcelona llevaba seis temporadas sin ganar la Copa de España y el año pasado le faltaba ese paso para conseguir títulos. Ahora el Barça ha dado un paso al frente.

Tenía esa espina de no ganarla desde el 2013 y ahora he tenido la suerte de estar en la consecución del título.

Ha tenido una participación notoria en este torneo.

En los tres partidos he participado, a una media de dos rotaciones por parte, y aportando todo lo que puedo y ahora hemos tenido la suerte de llevarnos la Copa y si participas, mucho mejor.

Es un golpe anímico importante para usted y el club.

Ahora es cuando empieza lo bueno. Debemos dejar atrás la Copa de España y seguir a tope para mantenernos en la primera posición de la Liga, ya que ElPozo Murcia nos está pisando los talones, a un solo punto, y también tenemos a la vuelta de la esquina la Final Four de la Champions y la Copa del Rey, además de la Liga. Son tres frentes abiertos y queremos ganarlo todo.

¿Cómo ve al equipo y al técnico, Joan Plaza?

Muy bien. Está muy unido, más fuerte que nunca pues ganar la Copa te da ese plus de motivación para lo que viene. Tenemos muchísimas ganas de que lleguen los retos que vienen por delante.

El año pasado tanto la Liga como la Champions os las arrebató el Movistar Inter. Entre esa confianza ganada y el hecho de los madrileños presenten más dudas que en la temporada anterior, ¿os anima aún más si cabe?

Nosotros debemos mirar nosotros mismos. Personalmente, no pienso que el Movistar Inter esté más flojo, ni mucho menos. En cualquier momento, pueden ganar a cualquier equipo. La Champions será una competición complicada y debemos dar el 100%.

¿Se imaginaba otra Copa de España con el equipo azulgrana, en este caso?

Siempre lo sueñas y lo imaginas. Cuando fiché por el Barça tenía claro que venía a ganar títulos, pues cuando vistes esta camiseta vienes con esa idea y este club se lo merece todo. Lo imaginas, pero hasta que no lo consigues no eres consciente de ello. Es muy complicado ganar una, imagínate dos. Si hace tres años me dicen que iba a ganar dos Copas de España seguidas, no lo hubiera creído. Pero creo que todo trabajo tiene su recompensa.

En cuanto a asistencia de público, ¿viviste ese ambiente y pasión respecto a la Copa de España del año pasado?

Creo que ha habido bastante ambiente. La Copa de España siempre es una fiesta del fútbol sala, pero quizás el año pasado hubo más ambiente. La Marea Amarilla –afición del Jaén Paraíso Interior- siempre arrastra mucha gente y el año pasado apretaron hasta el final llenando la grada. Pero este año el hecho de haber caído en el primer partido mucha afición no siguió acudiendo al campeonato. Creo que la mejor Copa de España fue la del año pasado por organización y pabellón, el Wizink Center, que reunió a 13.000 espectadores en la final.

¿Cómo ve al Córdoba Futsal esta temporada?

Bien. Siguen dando guerra y es de admirar. Todos los jugadores son de la tierra y están haciendo un trabajo excelente. Tuve la suerte de verlos aquí en Barcelona contra el Barça B y hay un gran equipo para disputar el play-off de ascenso.

¿Cómo ve la Champions y la Copa del Rey?

Como siempre, la Champions es durísima. Están los cuatro mejores equipos de Europa y los mejores jugadores del mundo. Primero jugamos contra el Kayrat Almathi, los anfitriones. Por ello debemos tener una concentración máxima. Respecto a la Copa del Rey, estamos esperando el resultado del sorteo, pero seguro que cualquier rival nos planteará un partido complicado.

Se presenta una primavera entretenida.

Ahora empieza lo bueno. El equipo está hecho para ganar estos retos y con ganas de seguir trabajando duro.