Belén Potassa: Del Córdoba me llamó la atención el ideal de familia que hay dentro del club

El nuevo proyecto del Córdoba CF Femenino tiene como objetivo pelear por el ascenso a la Liga Iberdrola. Las pupilas de Ariel Montenegro iniciaron el curso con una dolorosa derrota en el derbi frente al CD Pozoalbense, aunque recuperaron la sonrisa la pasada jornada remontando en La Solana. El gol de la victoria lo consiguió Belén Potassa (12 de diciembre de 1988, Cañada Rosquín, Santa Fe), uno de los refuerzos estrella para la presente temporada, que ya dejó constancia de su capacidad de liderazgo. La internacional argentina, icono en su país, quiere seguir creciendo como futbolista y persona en un club donde pretende llegar a la cifra de 15 dianas.

-Su andadura en el balompié empezó con 6 años en el Juventud Unida Rosquín Club, un equipo que era de chicos. ¿Qué tal le fue la experiencia?

-Sinceramente, cuando uno es pequeño, no se da cuenta de si juega con niños o niñas. Resultó una experiencia muy linda en la que empecé a conocer a gente que me ha demostrado mucho y que no consideraba que el fútbol fuera únicamente de hombres. Me dieron la oportunidad y siempre me respetaron. De hecho, ellos entraban al vestuario después de haber terminado yo y es solo un reflejo del respeto que hubo desde que empecé a jugar.

-El técnico de aquella entidad, Claudio Dionato, declaró que si hubiera nacido varón, todos tendrían su póster en la pared.

-Es un elogio que, traducido, te dice que eres buena jugadora. Ojalá hubiera podido ser varón para tener otra carrera y vivir de otra manera. Eso sí, tampoco me arrepiento de haber nacido mujer. Somos el ejemplo de muchas nenas que nos conocen y eso es importante también.

-La popularidad que tiene en Argentina, incluso, quedó reflejada en un mural que le hicieron en su ciudad.

-El reflejo del mural es el reflejo del sacrificio y de la lucha constante a lo largo de mi carrera y de los logros obtenidos. El varón lo tiene más fácil, puede incluso contar con un contrato profesional o una casa a los 15 años. A nosotras no nos pasa eso ni jugando en Primera División y nos cuesta el doble las cosas. Me dieron un mimo al alma y un mural tan lindo como el que está.

-¿El fútbol fue el primer deporte que le llamó la atención?

-Empecé en él porque mi familia era muy futbolera. Mi hermano y mi papá jugaron y estaba muy ligada a la cancha. Además, con mis sobrinos jugaba y pateaba con ellos. Después no pude seguir porque mi categoría pasaba como a disputarse por puntos y por Liga y tuve que probar otros deportes como el tenis y el voley. Cuando vas creciendo te haces fan de los deportistas que luchan tanto. Nadia Podoroska, en la edición de Roland Garros de este año, lo ha demostrado. Han hecho muchos sacrificios todos los deportistas, al igual que yo, y hay que apoyar eso.

Mi hermano y mi papá jugaron y estaba muy ligada a la cancha

-La trayectoria profesinal que atesoró antes de arribar a España es muy destacada. Rosario Central, San Lorenzo de Almagro, el Santiago Morning chileno, Boca Juniors y el UAI Urquiza. ¿Qué puede sacar de todo este recorrido?

-La verdad es que fui creciendo día a día en cada club. De todos ellos me llevo muchas experiencias, conocimientos y aprendizajes de cada técnico y técnica que tuve. Valoro el haber empezado en una escuadra chica como Rosario y haber terminado, por ejemplo, en Boca Juniors. Me hicieron crecer como deportista y como persona.

-Además es que dejó una buena impronta de goles y varios títulos. En los xeneize alcanzó las 118 dianas.

-Tuve la suerte de poder ganar y hacer marcas personales. Eso motiva en cada jornada para poder superarse y ojalá continúe de esa manera. Sobre lo de Boca, una que es hincha, pues al final supone un orgullo y una satisfacción cuando llegas a esa marca. El sacrificio tiene recompensa, pero no se queda ahí, no es el techo y solo es parte del viaje.

-Partiendo de esa predilección por el azul y amarillo y su posición de atacante. ¿Martín Palermo está entre sus referentes?

-Cuando empecé era Diego Latorre, aunque cuando vas creciendo sí miras los que juegan en tu lugar y ahí estaba Palermo. Se le conoce en Argentina como “el optimista del gol”, de él saqué en claro que cualquier balón que esté dentro del área, hay que meterlo sea de la manera que sea. Hay a quien le gusta meter goles hermosos, pero él los hacía con el puntín o hasta cayéndose.

La argentina Belén Potassa, en Miralbaida | MANUEL MURILLO

-Evidentemente, como argentina, también estará la figura de Diego Armando Maradona. ¿Qué opinión le merece su trayectoria y lo que está viviendo en su vida alejado de los terrenos de juego?

-Al final tengo la visión de todo el mundo. Como futbolista fue el más grande de la historia, el que nos dio alegrías a Argentina en un momento crítico del país. Fuera de eso, prefiero no hablar, solo creo que podía haber terminado su carrera mejor de lo que lo hizo. Por suerte, hay otro gran extraterrestre como Leo Messi al que miran muchos chicos y chicas. Se opina en el apartado deportivo y se puede valorar ahí, pero cada uno en su vida hace lo que quiere.

De Palermo saqué en claro que cualquier balón que esté dentro del área, hay que meterlo sea de la manera que sea

-Con los citados jugadores comparte una vivencia muy importante como es vestir la elástica albicelete. ¿A qué edad llegó a la selección y qué siente en esos instantes?

-A los 15 años estaba jugando mi primera Copa América y a los 16 fui convocada al Mundial de China con el equipo de mayores. Principalmente es un orgullo porque es la camiseta de tu país. Supone, además, una responsabilidad enorme en el fútbol femenino. Debes intentar que siga creciendo y que las más pequeñas vean a sus referentes mujeres y el camino que seguir, marcarles un sendero para que puedan triunfar en el futuro.

-Lo comentaba ahora. Participa en el Campeonato Sudamericano en 2006, marca cuatro goles en la cita celebrada en Mar de Plata y uno de ellos ante Brasil en el partido clave.

-Fue una locura y a día de hoy no entiendo cómo se desarrolló la jugada. Son milésimas de segundo, una euforia saber que estábamos ganando a la gran selección brasileña, un grupo que tiene una carrera enorme y excelentes jugadoras. Arrebatarle el título en nuestro país, después de tantos años, fue muy lindo y un orgullo.

-Un año más tarde, en el Mundial de China, las cosas no salieron bien en un difícil grupo con Alemania, Inglaterra y Japón.

-Sí, es la experiencia más fea que tuve de nena, pero me enseñó muchísimo. Los marcadores que sufrimos fueron horrorosos (Alemania venció 11-0 a Argentina), aunque ir a un Mundial es lindo y representando a tu país más todavía. Es algo que va quedando en el camino.

-Y prácticamente de seguido se presentó en los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008. ¿Cómo resultó ese escenario?

-Si lo basamos en atletas, todos se preparan para estar en los Juegos Olímpicos. Para nosotros es más importante ir a un Mundial. Sin embargo, fue un orgullo saber lo que significa ser atleta olímpica y de cada cosa que vivo sigo creciendo y aprendiendo, tal vez sea lo que más destaco de mi trayectoria.

-¿Qué le ocurre a Argentina para estar fuera de un Mundial hasta el de Francia en 2019?

-La disciplina se quedó un poco de lado en dos años y no tenía técnico. Si a eso le sumas que las demás selecciones avanzaron, pues tienes la respuesta. En la última Copa América se vio el nivel del resto de rivales y tuvimos que jugar el repechaje (frente a Panamá). Los demás escalaron y no es bueno para Argentina que pase eso, ya que es un país futbolero con muy buen nivel y con muchísimo para poder exprimirlo.

-Hábleme de la polémica surgida con Carlos Borrello, el seleccionador argentino.

-Lo único que pedíamos eran mejoras en la parte técnica, sobre todo después de ir al Mundial en ese repechaje y al comprobar que otras selecciones estaban mejor que nosotras. El fútbol va cambiando día a día y Marcelo Bielsa hay uno solo. Gente de edad como el propio Bielsa u Óscar Tabárez en Uruguay son maestros, gente tocada con la varita.

-Unos meses más tarde de ese Mundial le llega la opción de firmar por el Fundación Albacete. ¿Qué diferentes existen entre el fútbol argentino y el español?

-La principal es la organización que hay aquí y las bases tan firmes. Se sabe el día que empieza el campeonato, aunque ahora con la pandemia se desorganiza. Es competitivo, cosa que en Argentina no pasa. La Segunda División de aquí tiene más competencia que la Primera de allá. En los temas clubs, uno puede entrenar en una cancha, en un gimnasio y dispone de la estructura médica. En Argentina son muy pocos los que pueden acceder a ello y provocan que el torneo sea desnivelado y repleto de irregularidades. Por ejemplo, solo firman ocho contratos y acá se ve más profesionalizado. Poco a poco parece que se está empezando a profesionalizar en mi país, pero faltan muchísimas cosas.

Es competitivo, cosa que en Argentina no pasa. La Segunda de aquí tiene más competencia que la Primera de allá

-¿Cómo valora su paso por el conjunto manchego?

-Nos quedamos con un sabor amargo al pararse la competición por el covid-19. No nos hubiera gustado acabar en esa tercera posición y podría haber pasado de todo porque faltaron partidos decisivos. En el aspecto personal fue positivo, no creí que metería tantos goles (11) en una Liga y una vida tan distinta y ojalá se repita.

-¿Y el confinamiento tan lejos de su casa?

-Caótico se podría decir. Era algo nuevo y todos estábamos lejos. Además me encontraba sola y trataba de entrenar todos los días como nos pedían y hacer otras cosas que no te llevaran a pensar tanto en los momentos libres. Me pasaba todos los días hablando con la familia y los amigos hasta que pude volar a Argentina y ganar tranquilidad.

-Más tarde recala en el Córdoba CF. ¿Cuál es el guion de su fichaje?

-Ya venía hablando con el Córdoba antes de irme para Argentina. Mi idea era cerrar un contrato y tener mis vacaciones en paz. Me tentaron mucho porque me hablaron de que el vestuario era una familia, que eso me interesa mucho. A eso le añades que había un técnico argentino (Ariel Montenegro) y compatriotas (Sofía Schell y Karen Vénica). Me llamó la atención el ideal de familia y que la afición siguiera tanto al equipo masculino como al femenino. Es una ciudad hermosa donde me siento muy bien.

-Hace mención a Montenegro. ¿Qué le ha parecido en estos meses? Para él es su primera experiencia en el fútbol femenino.

-Sí, es todo nuevo como para nosotras. A medida que nos vamos conociendo se mejoran cosas y se asientan las bases. Es respetuoso con todas y eso es bueno, en todo momento nos atiende y tiene predisposición. Somos un lindo grupo y nos va a ayudar para poder pelear por escenarios importantes.

La argentina Belén Potassa, en Miralbaida | MANUEL MURILLO

-¿Qué espera de esta etapa camino de los 32 años?

-Poder ascender, aunque hay que ir partido a partido. Empezamos de una manera que no queríamos con la derrota ante el Pozoalbense. La victoria del otro día frente a La Solana nos ayuda a seguir y se observó a un equipo luchador que posee jugadoras con experiencia y jóvenes que lo dan todo por este escudo. Contagian y uno quieren al club como lo hacen ellas. Así que el paso previo es estar entre los cuatro primeros para pasar al play off y pelear ese bendito ascenso.

-En ese segundo encuentro coge el balón en el minuto 89 para lanzar el penalti decisivo y no otorgó opción alguna a la portera rival.

-Era el momento en el que tenía que sacar como mi chapa de referente. Dije: “Yo me hago cargo”. Me ayudó muchísimo ese primer gol y empezar a marcar terreno. Siempre es bueno ayudar al equipo como dije. Había que marcar como sea, asegurarlo y que entre. Palermo pateaba fuerte y al medio y así lo ejecuté. Y es que no nos podíamos venir con el empate a casa, por lo que la victoria fue una alegría para todas.

-¿Se puso alguna meta de goles?

-Quiero lograr más que en el Albacete. Ya he hecho una apuesta de 15 goles. Si llego, me tienen que pagar a mí y si no, pues me tocará hacerlo a mí.