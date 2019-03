Bautista elimina a Djokovic y jugará cuartos de final frente a Isner

El tenista español Roberto Bautista, vigésimo segundo cabeza de serie, causó la gran sorpresa hasta ahora del Abierto de Miami al eliminar al número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, a quien venció por 1-6, 7-5 y 6-3 en los octavos de final.

Djokovic, de 31 años, que buscaba conseguir su séptimo título del torneo Masters 1.000 más importante de la temporada en Estados Unidos, vio cómo Bautista, que este año ya le había ganado en Doha, se sobrepuso a perder el primer set, en solo 35 minutos, para luego protagonizar la gran remontada en lo que va de torneo.

Después de 2 horas y 30 minutos de acción en la nueva pista del Hard Rock Stadium, con un paréntesis de 40 minutos ya que el partido se suspendió por lluvia, Bautista logró la tercera victoria, segunda consecutiva, en los 10 duelos ante Djokovic.

Ahora el español de 30 años jugará los cuartos de final contra el estadounidense John Isner, séptimo cabeza de serie y actual campeón del torneo, que se impuso por 7-6(5) y 7-6(3) al inglés Kyle Edmund.

Será el cuarto duelo entre Bautista e Isner, de 33 años, con ventaja para el jugador estadounidense, aunque el español fue el ganador de último, disputado en el torneo de Auckland en el 2016.

Ante Djokovic, el español comenzó con un tenis muy pobre, lleno de errores no forzados y sin un saque consistente, para que el seis veces campeón del Abierto de Miami lo arrollase en apenas 35 minutos.

Pero la historia cambió en el segundo set cuando Bautista expuso su mejor nivel de juego y mantuvo el saque, mientras también respondía en el intercambio de golpes para llevar el marcador parcial a un 5-4 a favor hasta que llegó la lluvia para la suspensión temporal.

El parón favoreció al tenista español, que centró su juego y con un gran resto en el duodécimo 'game' le hacía a Djokovic el primer quiebre, a la postre decisivo para el resultado del partido.

Todo parecía indicar que Djokovic, que ya había perdido un 'set' en su anterior enfrentamiento, iba a reaccionar, pero sucedió todo lo contrario pues Bautista mantuvo su elevado nivel de juego, con un saque seguro, sin cometer errores no forzados y un resto que descentró por completo al número uno del mundo.

"Es un jugador sólido. Felicitaciones a él por una gran remontada", declaró Djokovic. "Pero este tipo de partido no lo debería haber perdido. Tantas oportunidades. Simplemente demasiadas oportunidades desperdiciadas. Esto es lo que sucede cuando no las aprovechas a tiempo".

Djokovic llegó al duelo con marca en el Abierto de Miami de 22-1, que ahora deja en 22-2, y buscaba llegar a los cuartos de final por octava vez.

Mientras, Bautista logró otro importante triunfo en esta temporada después de haber ganado el torneo de Doha, donde también fue el verdugo del actual número uno del mundo.