'Bart' Dobao y un deseo: "Volverán los abrazos"

Encadena los días con el ánimo en rebeldía, como tantos otros que se resisten a mantener la "normalidad" en unas circunstancias extraordinarias, alejadas de todo lo que se hubiera visto anteriormente fuera de las pantallas de cine. La pandemia, el miedo, la crisis, el cambio en las relaciones... El mundo se ha vuelto del revés: la realidad imita las películas. "Si no fuera por la música y la consola, acabaría totalmente desquiciado", afirma. Lo de las dificultades para el movimiento lo sobrelleva con un plus: va en silla de ruedas.

Bartolomé Dobao (Córdoba, 1994) aguarda el día en que pueda abrir la puerta y sentir que puede cerrar un paréntesis que nadie olvidará. Para este cordobés de la barriada de Las Palmeras, estudiante de un grado superior de Asistencia a la Dirección y un máster en Marketing y Publicidad Digital, jugador de fútbol powerchair en el Córdoba Patrimonio Atómicos y ciudadano perplejo, el mundo que se avecina será distinto.

- ¿Cómo estás viviendo el confinamiento?

- Muy agobiado. Esto me llega a ocurrir hace unos años, en los que era la persona más antisocial del mundo, y prácticamente no lo hubiera notado. Sin embargo ahora, con el ritmo de vida que he llevado en los últimos años, echo mucho de menos ir a ver a mis abuelos y familia en general, pasar rato con los amigos, ir al gimnasio, entrenar con Atómicos, mis rutas de 'farmeo' de Pokemon GO, el Arcángel en domingo, Vista Alegre los sábados... Al fin y al cabo, cosas que la Play 4 no me está ofreciendo, y eso que la pobre trabaja día y noche conmigo, pero hay veces por ejemplo que estoy echando un FIFA y cuando soy consciente ya voy perdiendo o incluso ganando. Físicamente estoy ahí pero mentalmente estoy a otras cosas...

- ¿Cómo crees que esta pandemia puede afectar al mundo del deporte?

- El deporte es un reflejo del mundo y de la vida misma. Lo que ocurra en otros sectores acabará materializándose en el deporte. Los grandes clubes se recuperarán poco a poco y el deporte modesto se verá muy perjudicado. El ejemplo lo tenemos en la ciudad con el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, en estos momentos, y vuelvo a hacer hincapié en lo de en estos momentos, es el club más grande de la ciudad por encima del Córdoba CF incluso. Al menos yo lo veo así, no por afluencia ni por historia, pero sí por la realidad que viven ambas entidades esta temporada: uno en Primera y limpio, el otro en Segunda B y con los cimientos temblando.

- ¿Serán capaces de resistir?

- Estoy seguro de que este golpe lo notará mucho más nuestro equipo de futsal que el de fútbol, y no quiero ya ni pensar en el Ángel Ximenez, el Adesal y otras entidades que tienen ingresos bajísimos. Tocará estar con ellos. Y para cerrar el paralelismo, tocará estar con los negocios locales, no podemos permitir que la Córdoba de toda la vida se hunda.

- ¿Crees que cambiará el modo de relacionarnos?

- Todo esto acabará cuando los que mandan quieran que acabe. Del mismo modo que nos han hecho convivir con la histeria, cuando crean que es hora de volver a retomar la economía del mundo lo que ahora son medidas de seguridad serán prisas por dar paso a la "normalidad". Es así de triste, pero por desgracia no podemos controlarlo. Si cambio mi forma de relacionarme es por cuidar a mi entorno, no soy de hacerle mucho caso a las histerias generalizadas. Jamás dejé de hacer mi vida normal cuando el terrorismo sembró el miedo en Europa hace unos años, y eso que en mi entorno me pedían que no fuera a sitios con público como al Arcángel por ejemplo, pero eso no va conmigo.

- Se celebrarán las cosas como es debido, ¿no?

- Espero y deseo con toda mi alma que cuando esto solo sea un recuerdo y el control sobre el virus sea una realidad vuelvan los abrazos. Los besos están bien, pero un abrazo de esos que te recargan hasta las baterías de la silla de ruedas, eso no se puede perder por nada del mundo.

- ¿Qué futuro ves en concreto a tu deporte?

- Mi deporte precisamente creo que será de los menos afectados por esta crisis. El sustento de los clubs de fútbol powerchair en la mayoría de casos a día de hoy no viene de patrocinadores ni de eventos, por lo que económicamente se va a notar, pero no va a ser devastador. Deportivamente sí que a veces pienso en la Liga ACPFE, campeonato donde vamos líderes desde el primer encuentro. Espero que la competición siga. De no poder disputarse las jornadas que por calendario están fechadas en mayo y junio, al menos que se aplacen, no concibo un reseteo de liga, no lo vería justo.

- ¿Un consejo en estos tiempos difíciles?

- Salvo que la cosa empeore mucho en los próximos días, ojalá que no sea así, la mentalidad que hay que tener es que llevamos más tiempo confinados del que nos queda por estarlo. Llevamos un poco más de cuatro semanas en casa, y en caso de otra prórroga nos quedarían algo menos de cuatro semanas. Lo peor ya ha pasado. Si hay algo que me hace sonreír cada vez que lo pienso es el descenso de contaminación que estamos consiguiendo, y nuestra fauna viviendo a sus anchas sin nosotros, su mayor problema. Los animalitos también se merecían disfrutar alguna vez de la ciudad más bonita del mundo.