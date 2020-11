El CAC y el Sierra Norte suben al podio andaluz

Los conjuntos de la provincia sumaron una plata y un bronce en los campeonatos andaluces por clubs sub 14 y sub 16 de atletismo que se celebraron en Carranque (Málaga). El Sierra Norte obtuvo la segunda plaza femenina sub 14 y el Atletismo Cordobés (CAC), la tercera masculina sub 16. El Sierra Norte fue el mejor en sub 14 masculino con un sexto lugar y el Virgen del Castillo, el mejor en sub 16 femenino con una quinta posición.

En la categoría sub 16, el Atletismo Cordobés masculino concluyó tercero con 65 puntos, uno más que el cuarto, el Chapín Jerez (64), y tres más que el quinto, el Ciudad de Motril (62). En la categoría femenina terminó quinto el Virgen del Castillo, sexto el Atletismo Cordobés y séptimo el Sierra Norte. El Cueva de Nerja hizo el doblete al vencer tanto en la categoría masculina como en la femenina. Lograron victorias individuales los cordobeses del Virgen del Castillo Elvira Barrón (3.000 marcha) y Alba Jurado (jabalina), Cristina López (Sierra Norte) en pértiga y Andrea Muñoz (Atletismo Cordobés) en 100 metros lisos.

Bronce CTO. Andalucía sub16 masculino. Sexto puesto de las chicas. Resultado explendido, mucho trabajo post-cofinamiento de los entrenadores y de los chavales y sus familias. Enhorabuena a todos.#greenpower pic.twitter.com/pVAzOxtUfs — Club Atletismo Cordobés 💚 (@cordobatletismo) November 1, 2020

En la competición sub 14 terminó segundo el Sierra Norte femenino y sexto el Sierra Norte masculino y el Virgen del Castillo femenino. Aquí ganó igualmente el Cueva de Nerja en las dos categorías. Ganaron pruebas, por el Sierra Norte, Bogdan Cocos (150 metros), Ana María Durán (3.000 y pértiga), Sara Delgado (220 metros vallas) y Miriam Blasco (disco). Por el Virgen del Castillo ganaron Sofía Valverde (martillo) y Victoria Jaén (jabalina).