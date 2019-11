«Apostamos por el carácter popular de la MTB Diario CÓRDOBA»

Antonio Cabello, gerente de la tienda Ciclos Cabello, se prepara en las horas previas a la quinta edición de la MTB Diario CÓRDOBA, que se celebra este sábado a partir de las 10.00 horas en las inmediaciones de la propia tienda. Cabello se muestra convencido del éxito y la repercusión que está adquiriendo esta prueba con el paso de los años.

-¿Cómo se presenta esta quinta edición de la MTB Diario CÓRDOBA?

--Con mucha expectación. Ya sabemos que tuvimos que cambiarlo todo rápidamente del domingo al sábado por las elecciones. Interesa que sea en domingo porque el 90-05% de los participantes son de Córdoba. Para otras ocasiones, hablaremos con la Federación Andaluza para que no surjan cambios por circunstancias como las de este domingo. Para nosotros es una prueba muy importante y estamos concienciados al máximo de que se desarrolle con éxito.

-Cada año esta prueba incrementa su número de corredores. ¿A qué se debe este éxito?

--Creo que sucede algo parecido a la Guzmán, cuando se abren las inscripciones prácticamente cierran a los pocos días. Realmente, esta MTB Diario CÓRDOBA nos da una gran satisfacción, se celebra en un marco incomparable como es nuestra sierra y tiene un gran carácter popular pues tiene mucha difusión a través de las redes sociales. Eso es muy importante.

-¿Qué puede destacar del recorrido?

--Es parecido al del año pasado y realmente de 50 kilómetros, tener 1.000 metros de desnivel supone que la prueba tiene un reto de dureza. Los corredores parten todos de cero, aunque vengan los que disputen la victoria como Trujillo, Paqui Jiménez entre otros, realmente para nosotros aunque sea de élite una pequeña parte, el carácter popular que ha creado es espectacular.

-¿Qué me puede destacar de los participantes?

--Destacamos a Juan Pedro Trujillo, que es un referente nacional y somos, junto con Diario CÓRDOBA, unos privilegiados. También contamos con la campeona de España, Paqui Jiménez, y el campeón de Europa de Máster 30, Antonio Morón. Contamos con grandes participantes de élite, pero lo más importante para nosotros es que no se pierda ese carácter popular con el que se identifica esta prueba.

-La sierra estará impecable con las últimas lluvias.

--Sin duda. El agua que ha caído ayer ha asentado muchísimo el campo, no va a haber nada de polvo. Cuando pase la prueba necesitamos que llueva muchísimo para el campo que le hace falta, pero para esta prueba la lluvia nos va a respetar. Ya ha hecho bien asentando el campo y limpiando el polvo. Esta agua que ha caído ha sido una bendición.

-Hace cinco años, cuando se organizó la primera edición, ¿pensaba el auge y las dimensiones que ha adquirido?

--No esperábamos tanto. En estas pruebas salen 150 o 170 corredores, pero al corredor le gusta realmente esta prueba, también atrae su carácter popular y el hecho de disfrutar en la sierra. Va a ir creciendo poco a poco, pero no queremos una prueba de más de 600 corredores. No queremos que se masifique, apostamos por la calidad más que por la cantidad. Mantenernos entre 500 y 600 corredores es lo ideal. Potenciaremos este reto con nuestra mayor dedicación. Pero tampoco debemos olvidar la aportación de Diario CÓRDOBA.

-¿Qué retos se marca esta prueba para los próximos años?

--Apostamos por seguir en la misma línea. El club siempre se ha centrado en esta prueba, junto con la Guzmán El Bueno, para conseguir el mayor éxito posible. Nos centramos en estas dos pruebas durante todo el año. Esta prueba es un referente en toda Andalucía y esta carrera nunca dejará de crecer.



-Espera en definitiva un gran ambiente.

--Sí. Va a ser un gran día, la gente ha acogido esta prueba con mucho cariño, mucha expectación, quizás nos rete participación el hecho de que sea en sábado por la circunstancia de las elecciones. Fue algo imprevisible, pero conseguimos reaccionar a tiempo para mantener esa horquilla de entre 500 y 600 corredores. Muchas personas nos preguntan durante el año cuándo hay noticias de esta prueba y por eso durante todo el año generamos noticias.