El Ángel Ximénez Avia prepara un plan de ajuste

Con entereza y resignación, el Ángel Ximénez Avia Puente Genil, único equipo andaluz en la máxima categoría del balonmano español, se dispone a atravesar un periodo de extrema dificultad: la crisis económica provocada por la pandemia del covid-19 le llevó a aplicar un ERTE y ahora le condiciona a la hora de tomar decisiones para componer la plantilla del curso 20-21, que en el caso de la Asobal está lleno de incógnitas: no se sabe cuándo comenzará ni cuál será el sistema de juego.

"Tendremos que adaptarnos a la situación", afirmó el entrenador del cuadro pontanés, Paco Bustos, en declaraciones a Radio Marca Córdoba. El técnico afirmó que tenían unos planes que empezaron a trabajar el pasado mes de diciembre y que en febrero estaba todo encarrilado, pero se produjo la crisis sanitaria y todo se derrumbó. "Se está trabajando a ritmos forzados todo el tema de renovaciones y está claro que el planteamiento ha cambiado para nosotros y para todos", reconoce Bustos, que recalca que hay que actuar "adaptándose a las circunstancias" para "hacer una plantilla competitiva".

"El mercado muy complicado, porque el potencial económico es distinto en Europa y el panorama es de incertidumbre", dijo Bustos, que en los últimos días vio cómo Ruslan Dashko, con el que contaba deportivamente, decidió salir del club ante ofertas superiores. "Habrá gente que optará por salir de España y meterse en la liga francesa, alemana, húngara, griega... Casi todo el mundo creo que tiene más poder económico que nosotros en sus ligas a nivel de sueldos; esta crisis es un palo más en las ruedas del balonmano", dice.

Si la próxima Asobal se juega en dos grupos es algo que aún no se conoce, ya que está pendiente de una próxima reunión en la Federación Española. "No sabemos cuándo empezar pretemporada ni nada de la que viene, parece que los clubs se decantan por un solo grupo... pero no se sabe nada", lamenta Bustos, quien tratará de ajustar las renovaciones antes de abordar algún fichaje. Ha sonado el nombre del serbio Mihailo Mitic, del Cangas, aunque aún no hay nada cerrado en un Ximénez Avia en el que han sido baja, además de Ruslan Dashko, los jugadores Sergio Barros, Nuno Gonçalves, Víctor Alonso, Pablo Martín, José Antonio Consuegra y André Amorim.