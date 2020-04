El Ángel Ximénez acabará octavo la Asobal y el Cajasur y el ARS se salvarán en Plata

La Federación Española de balonmano decidió dar por terminadas las ligas nacionales tal y como estaban a causa de la pandemia de coronavirus, una decisión que provocará el fin de la temporada para el Ángel Ximénez Avia en la Asobal, el Cajasur y el ARS Palma del Río en la Plata masculina y el Pozoblanco en Primera Nacional. No habrá descensos pero sí ascensos en las diversas divisiones.

El club de Puente Genil terminará en la octava plaza, la mejor de su historia en Asobal, al acumular 15 puntos en las 19 jornadas que llevaba disputadas, en una competición que tenía once jornadas por delante según el calendario. De mantenerse el sistema de competición de la Copa del Rey, el club pontanés no entrará la próxima temporada en competición hasta la tercera ronda, pues los ocho mejores de la Asobal quedan exentos de las dos primeras eliminatorias coperas a la campaña siguiente. La próxima Asobal tendrá teóricamente 18 equipos al no bajar nadie y subir el Cisne y el Villa de Aranda desde Plata.

El Cajasur y el ARS se salvarán en la Plata masculina. El club granate conseguirá la primera permanencia deportiva en la segunda categoría nacional en los últimos 26 años, pues no lo lograba desde la campaña 1993/1994 cuando acabó en el undécimo lugar con Rafa Moreno en el banquillo. Precisamente, el Cajasur se encontraba en el undécimo puesto al paralizarse la actual liga, estando con sus 19 puntos uno por encima de la zona de promoción de descenso. Por su parte, el ARS cerraba la tabla con 4 puntos con 21 jornadas celebradas y nueve todavía por delante. Los palmeños estaban muy cerca de certificar matemáticamente un descenso que ahora no se producirá, pues aparecían en la tabla a 14 puntos de la zona de promoción de descenso.

El Espectáculos Doble A Pozoblanco se mantendrá en Primera Nacional, pues ocupaba una cómoda novena plaza en un grupo con 16 equipos. Los pozoalbenses sumaban 21 puntos en 23 jornadas el pasado 9 de marzo, a 16 de la zona de ascenso y seis por encima de la de descenso.