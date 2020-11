Ángel Heredia da dos podios al Deza Ismabon

El Deza Ismabon Racing Team finalizó la temporada con nota en el Circuito de Jerez Ángel Nieto. Fran Alonso, por ejemplo, se metió entre los diez mejores. En esta ocasión salió con un buen puesto en la parrilla en unos entrenamientos realizados con agua. En la primera carrera, una mala salida le hizo estar toda la manga intentando remontar. Además, un problema con los discos le hizo rodar incómodo, consiguiendo la undécima plaza. El domingo, ya con el problema resuelto, estuvo a punto de realizar el mejor resultado de la temporada, logrando la novena plaza.

Ángel Heredia no tuvo suerte. En los entrenamientos fue de los más rápidos, consiguiendo la quinta plaza en agua. En la primera manga, estando en el grupo de cabeza, otro piloto le tocó y se tuvo que abrir a una zona húmeda en la última curva del circuito, lo que le provocó una pérdida de agarre y una caída con varios pilotos más involucrados. Aunque llegó al pit lane para puntuar, no fue al lugar adecuado y, aunque el equipo puso una reclamación, no fue aceptada. En la segunda manga, saliendo desde atrás, el piloto remontó y logró la séptima plaza, pese a estar dolorido por la caída. Todo estaba previsto para hacer una última manga, la tercera del fin de semana, con una lucha intensa. Sin embargo, todo se vino abajo en la primera curva, pues con el toque de otro piloto, Heredia se fue al suelo. Pese a todos los problemas, el jienense terminó tercero en la general y subcampeón en la Ninja Spirit.

El circuito favorito de Guillem Erill

Guillem Erill demostró de nuevo que el circuito andaluz es uno de sus favoritos. Tras uno de los mejores entrenamientos del año, el catalán tuvo problemas en la primera manga con el cambio de su moto, lo que le llevó a retroceder posiciones, si bien pudo salvar unos importantes puntos. El domingo, otro problema en el warm-up obligó al equipo técnico a cambiar el motor en tiempo récord. Al final logró la séptima plaza y meterse entre los diez primeros de la general.

Sergio López realizó un fin de semana de menos a más, logrando su mejor resultado en la última manga con una 19ª plaza y décima entre las Kawasaki. Así acabó el fin de semana para el equipo cordobés.