Ana Haro se suma al proyecto del Deportivo Córdoba

El Deportivo Córdoba ha alcanzado un acuerdo para la próxima temporada con Ana Haro, ala-pívot que ha jugado desde 2011 en el Martos FSF, tanto en Primera Andaluza como en Segunda división, y que ahora regresa a la capital califal después de haber formado parte del Colecórdoba, antes de poner rumbo a tierras jiennenses.

La propia jugadora reconoce que "tras tantos años en el Martos, donde he podido ganar muchas cosas, campeonatos de liga y ascensos, ya creo que me tocaba cambiar de aires después de unas temporadas más renqueantes, a veces con finales amargos, y yo tenía claro que quería acabar mi carrera deportiva en la ciudad donde empecé a jugar, y vi una excelente oportunidad que me brindó el Deportivo Córdoba, así que, encantada de volver a casa".

Ana Haro, nacida en la localidad alicantina de Villajoyosa, se autodescribe como "una jugadora con mucha garra y que le echa siempre muchas ganas y, sobre todo, con constancia, más allá de si a veces salen mejor o peor las cosas porque hay que seguir intentándolo y entrenando y luchando con tu equipo en los partidos buenos y en los malos. Mi fin, como pívot que soy, siempre es el gol, y siempre que lo consigo me refuerza mucho la moral, pero cuando ganamos con alguna asistencia mía, la satisfacción también es mayor".

Su paso por el Colecórdoba

Su mencionado paso por el Colecórdoba, así como su dilatada trayectoria en el Martos, hacen que Ana ya sepa lo que puede encontrarse en el vestuario cajista, ya que "actualmente hay integrantes en la plantilla con las que coincidí en mi anterior etapa en esta ciudad, empezando por el entrenador Juanma Cubero, con el que jugamos en Andaluza en uno de los años más productivos que vivimos en aquel entonces. También compartí equipo con una gran referente como Inma Sojo, con Lau Fernández, la capitana Marixu e incluso con Chío Funes, que forma parte del cuerpo técnico y con la que también jugué. Y a esa lista sumo a la guardameta jiennense Ceci, que ha llegado este verano y con la que me he enfrentado en varias ocasiones; creo que ha sido un acierto ese fichaje".

A las ganas de iniciar esta nueva aventura en el Deportivo Córdoba se suma el deseo de volver a la competición tras el prolongado parón por el coronavirus, tal y como la propia Ana asegura, que "el mono de balón está ahí latente, que no se puede aguantar; la semana pasada se puso en contacto conmigo Sergio Cárdenas, nuestro preparador, para mandarme el plan de trabajo, y ya me puse a ello , pues estaba deseando empezar los entrenamientos. Toco madera para que esto siga hacia adelante y no haya que volver a parar el deporte. Como te digo hay ganas infinitas y en lo más alto".

Ya pensando en el próximo curso 2020/21, la nueva pívot deportivista se muestra optimista "apuntando alto para conseguir meternos entre los primeros puestos y que podamos jugar el play-off; creo que se está formando un equipo bastante competente y podemos apostar por ello. A nivel individual tengo la espinita clavada de que el año pasado fue bastante irregular para mí, así que lucharé para realizar una gran campaña y poder quedarme con un buen sabor de boca para sentirme a gusto en el equipo y con las compañeras".