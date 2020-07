Amargo desenlace para los cordobeses de plata

Desolador panorama para los cordobeses que militaron en la Segunda División española durante la temporada 2019/20. El descenso de categoría fue la nota predominante de unos jugadores que, en su mayoría, se hicieron un hueco dentro de sus respectivos equipos. Solo Francisco Javier 'Pichu' Atienza (Real Zaragoza) y Manuel Sánchez (Elche CF) podrían buscar una plaza en Primera División.

La resolución del Deportivo de la Coruña-CF Fuenlabrada -los gallegos se jugaban no descender y los de José Ramón Sandoval clasificarse para el play off de ascenso- está en el aire tras conocerse los ocho positivos por covid-19 del conjunto madrileño. Dicha circunstancia motivó la suspensión del duelo pero no así del resto de la jornada, por lo que entienden desde Riazor que se vieron perjudicados. Todavía se desconoce lo que ocurrirá e, incluso, no se descarta que los tribunales intervengan para dilucidar el cierre del curso.

Incertidumbre para Atienza y Manuel Sánchez

Atienza fue uno de los futbolistas más empleados por Víctor Fernández en la entidad maña. El de Cañete de las Torres, que fichó en el verano procedente del CD Numancia, formó en 33 envites tanto de Liga como de la Copa del Rey. Uno de estos compromisos coperos midió a los aragoneses ante el Real Madrid en los octavos de final (0-4). El zaguero, a sus 30 años, siempre salió de inicio en los planes de su técnico -anotando dos dianas- y justo antes del parón por la crisis sociosanitaria rozaba la máxima categoría española. Sin embargo, los blanquillos perdieron siete envites una vez reanudada la competición, lo que lastró en demasía las esperanzas por subir y les condujeron a la tercera posición.

Otra pieza experimentada en la división de plata es Manuel Sánchez. El centrocampista se convirtió con 31 años -cumplirá 32 en septiembre-, en todo un baluarte para el Elche. También superó la treintena de choques entre los dos torneos disputados y perforó la portería rival en una ocasión. Su tercera campaña en el Martínez Valero podría reportarle un importante desafío deportivo si finalmente quedan sextos. El buen hacer de José Rojo Pacheta, muy cuestionado hace una campaña y que estuvo a punto de ser destituido después de perder contra el Córdoba CF en la Copa del Rey (1-4), habla por sí solo.

Descenso con cordobeses en el ajo

El año se desarrolló de otra manera bien diferente para Álvaro Jiménez en el Albacete Balompié. El joven de 25 años volvió a salir cedido por el Getafe CF a un club de Segunda División después de su etapa en el Sporting de Gijón. El sufrimiento acompañó a los manchegos hasta los últimos minutos de la 2019/20. Un penalti a su favor en el Ramón de Carranza les permitió mantenerse con vida en el fútbol profesional (0-1). Pese a tener la vitola de favoritos al comenzar el año, lo cierto es que los malos resultados condenaron a Luis Miguel Ramis. Lucas Alcaraz tomó las riendas y obtuvo una épica salvación contando el cordobés con 28 encuentros en su haber entre Liga y Copa. De sus tres goles, el más recordado será el que hizo al Racing de Santander en El Sardinero para voltear el tanteador adverso (1-2) y llevarse tres puntos de oro en la 36ª jornada.

Los siguientes protagonistas no corrieron la misma fortuna. Fran Cruz bajó con el Extremadura UD y sumó otro descenso a su trayectoria -UE Llagostera, CD Mirandés y Lorca FC anteriormente-. El central de 29 años no pudo repetir la machada blaugrana de la 2018/19 para mantenerse en Segunda a pesar del buen nivel ofrecido en los 26 encuentros que acumuló. Los extremeños compitieron hasta el final sin descanso, aunque no encontraron la fórmula del éxito en esta ocasión. El partido con el que se despidieron de la división se celebró en Las Palmas y perdieron 5-1 ante el plantel entrenado por Pepe Mel.

Bernardo, el menor de los hermanos Cruz a sus 27 años, tampoco se salvó del nefasto desenlace como miembro del CD Numancia. La irregularidad marcó la campaña de un defensor que fue cedido a la AD Alcorcón por el Granada CF en el periodo estival. Su poco peso en la capital de España -4 duelos- le abrieron las puertas del vestuario dirigido por Luis Miguel Carrión, otro excordobesista. Los números del central no mejoraron en Los Pajaritos -8 citas- y ahora le tocará esperar para ver qué ocurre con su futuro. También estaba en dicha plantilla desde la escuadra nazarí Adri Castellano, lateral al que Carrión empleó en mitad de la retaguardia debido a las bajas. Un total de 21 compromisos selló el jugador que, con 26 años, pasó de vivir un ascenso a Primera a bajar a Segunda División B como Cruz.

El Racing de Santander formalizó su descenso todavía con varias jornadas por delante. El mal camino emprendido por los cántabros quedó reflejado en el banquillo. De Iván Ania a José Luis Oltra pasando por el prieguense Cristóbal Parralo, ninguno de ellos pudo recomponer las ideas norteñas. David Carmona y Álvaro Cejudo estuvieron en el club y, aunque su predisposición fue notoria, no hallaron la dirección correcta. El lateral palmeño de 23 años arribó a préstamo desde el Cádiz CF registrando 23 encuentros. El veterano ariete pontanés, por su parte, hizo 9 dianas en los 31 duelos disputados, unos números más que loables.

La alegría de Valera y Alberto González

Hay que reseñar los casos de Antonio Valera y Alberto González, dos jóvenes cancerberos que cumplirán 24 años en estos meses de verano y que salieron del Córdoba hacia la SD Huesca y el CD Mirandés respectivamente. Los oscenses subieron a Primeera División y quedaron como campeones mientras que los rojillos no pasaron apuros. Ninguno de ellos pisó el verde en partido oficial pero sí fueron una parte indispensable del trabajo diario en las instalaciones deportivas de ambos clubes. González sí sabe lo que es jugar en Segunda, ya el pasado 22 de septiembre de 2018, estuvo bajo los palos en El Arcángel contra el CD Tenerife (1-1).