Alfonso Reyes: "¡Me dan el alta!"

Alfonso Reyes vuelve a casa. El ex jugador del Estudiantes y Real Madrid, y actualmente presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP) . Ha sido él mismo quien ha dado a conocer a través de su Twitter personal la noticia recibida por parte de los médicos del hospital madrileño en el que estaba ingresado. "¡Me dan el alta!", ha publicado en una red social que se ha convertido en un peculiar cuaderno de bitácora en el que ha ido relatando, en tiempo real, todas sus sensaciones y reflexiones durante las últimas semanas.

El cordobés tuvo que ser hospitalizado debido al empeoramiento de los síntomas por el coronavirus. Reyes, a las 23.00 horas del sábado, publicaba un tuit con el siguiente mensaje: "Al final me ingresan. La placa ha salido algo peor que el otro día y han decidido que me quede".

Alfonso Reyes estaba luchando contra el coronavirus confinado en una habitación de su casa después que empezó a notar los efectos de la infección el pasado 13 de marzo. La fiebre, como en la mayoría de los casos, fue el detonante que hizo saltar las alarmas.

Reyes, que en su domicilio permanecía aislado de su esposa y sus hijos, se ha mantenido siempre activo en las redes sociales, explicando con crudeza no exenta de humor y desde el primer día el desarrollo de la enfermedad en su cuerpo.

"Me he apoyado en mis héroes literarios: Jean Valjean, Edmundo Dantés, Gaspar Ruiz y Nostromo. Me ha ayudado", reconocía esta misma mañana antes de la visita de los médicos. Al final, Reyes volverá al hogar.