Alfonso Cabello vuelve al Nacional absoluto

Alfonso Cabello volverá a medirse este fin de semana en la pista valenciana a los mejores especialistas de España en la que será, por segundo año consecutivo, una competición absoluta, es decir, en la que los deportistas compiten en relación a su capacidad de parar el crono lo antes posible, y no a cualquier otra condición.

Tras saldar el año pasado su sueño de competir contra deportistas sin discapacidad con nada menos que un tercer puesto en su especialidad, la prueba de un 1 kilómetro, el día 21 por la tarde, el campeón del mundo y oro paralímpico volverá a subirse a la bicicleta para medirse con quien le corresponde, los mejores.

“Se trata de la primera competición de la temporada y por tanto tengo muchas ganas de rodar, darlo todo y saber en qué punto me encuentro en condiciones de competición, siempre con la vista puesta en el Campeonato del Mundo que se celebrará en enero en Canadá”. “Quiero aprovechar la prueba valenciana para poner en práctica pequeños cambios que he ido incorporando durante la puesta a punto de esta temporada, y que creo que me pueden ayudar a mejorar mi competitividad de cara al próximo mundial”, ha declarado el cordobés.

El campeonato, en el que podría alzarse con su quinto reinado mundial, es el objetivo principal de esta temporada, a la que seguirá un año olímpico que podría significar la tercera participación de Cabello en unos Juegos Paralímpicos.

Mientras tanto, la prueba de este fin de semana servirá para probar de nuevo sus límites y contribuir una vez a la normalización en nuestro deporte.