Alfonso Cabello gana su quinto título mundial del kilómetro

El ciclista rambleño residente en Pozoblanco, Alfonso Cabello, ha logrado este jueves una gran proeza al lograr su quinto oro mundial del kilómetro, en la categoría C5, dentro del Campeonato del Mundo de ciclismo adaptado en pista celebrado en Appeldorn (Holanda). Cabello logró un tiempo de 1.04.414, quedando por delante del británico Blaine Hunt y del estadounidense Chris Murphy, que subieron al podio con las medallas de plata y bronce, respectivamente.

No obstante, aunque esta medalla de oro convierte a Alfonso Cabello en pentacampeón del mundo en la disciplina del kilómetro, no sirve para romper el récord del mundo, que el propio ciclista de la provincia de Córdoba batió en el año 2014. Fue entonces, en Mundial de Ciclismo en pista de Aguascalientes (México), cuando Cabello logró una marca de 1.01.683, más rápida que la conseguida este jueves en Appeldorn.

WORLD RECORD! 🚨😱



🇪🇸 @cabello93 clocks an incredible 1:04.414 🕐 and becomes World Champion in the Men’s C5 1km TT! 🌈#Apeldoorn2019 pic.twitter.com/YDwWwGSVyl