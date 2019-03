Alfonso Cabello buscará su quinto título mundial del kilómetro

La selección española ya se encuentra en Apeldoorn (Holanda), donde desde el jueves y hasta el próximo domingo competirá en un Mundial de ciclismo adaptado en pista al que el combinado dirigido por Félix García Casas llega con la ambición de pelear por las medallas.

Con Ricardo Ten y Alfonso Cabello, además del tándem Ávila-Font, como grandes esperanzas de cara al arcoíris, la expedición nacional la conformarán once ciclistas. Como principal novedad cabe resaltar la inclusión de la prueba de velocidad de 200 metros en las diferentes categorías de bicis, que pasará a componer el ómnium junto a las ya clásicas citas de persecución, el kilómetro y el scratch. Además, se estrenará la velocidad por equipos en tándem, en la que competirán Ginesa Lópe-Mayalen Noriega junto a Ignacio Ávila-Joan Font.

Una de las grandes bazas de la será la de Alfonso Cabello en C5, donde el cordobés, actual campeón, tratará de volver a conquistar el oro para conquistar su quinta corona mundial del kilómetro y la sexta entre todas las pruebas.

Félix García Casas, seleccionador nacional, se muestra confiado en las posibilidades del rambleño residente en Pozoblanco: “Creo que llega mejor que nunca. Alfonso tiene que aspirar a bajar del 1:05; es un corredor muy solvente, lo viene demostrando año tras año en grandes citas y esperemos que pueda revalidar el oro”.

Por su parte, Cabello asegura que “llego en un buen momento de forma. El trabajo está hecho, solo queda que todo vaya según lo previsto, tener buenas sensaciones y hacerlo lo mejor que sé”.

En cuanto a su posible competencia, prefiere no focalizar ni un gramo de energía en ver qué hacen los demás: “No me gusta fijarme en lo que hacen los demás, intento mejorar yo mismo y centrar mis esfuerzos en lo que está en mi mano para mejorar. No soy una persona que haga un seguimiento de los rivales. Quiero centrarme en mis entrenamientos, creo que ese es el camino para mejorar y no fijarme en los demás; se pierden muchas fuerzas por ahí”, recalca.

Alfonso Cabello ganó el pasado año con 1.04.748, por lo que aspira a rebajar ese tiempo.