La afición empieza a ganar el primer partido

Expectación traducida en un incesante goteo de aficionados que accedían -manteniendo siempre la pertinente distancia y llevando la mascarilla- a la sede social del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Así se desarrolló la tarde en la calle José María Martorell, 30 de la capital. Y el motivo no era ni mucho menos baladí, ya que el club blanquiverde empezó a las 18:00 horas la venta de los únicos 800 carnés de simpatizantes que existirán para la temporada 2020/21.

La normativa de seguridad frente al coronavirus redujo considerablemente el aforo del Palacio de Deportes de Vista Alegre -solo estará disponible sobre un 30% de su capacidad total-, por lo que lejos quedarán las recordadas estampas de unas gradas llenas hasta la bandera. Esa importante baza del curso pasado, donde se alcanzaron los 2.200 afiliados para el debut en la Liga Nacional de Fútbol Sala, quedará en suspenso al menos hasta que la situación sociosanitaria mejore. Debido a ello, el equipo de José García Román optó por vender los mencionados carnés a 50 euros y no crear una campaña de abonados que no pudiera acometerse con garantías.

Mucho antes del horario de apertura ya existía una larga cola de cordobesistas deseosos por adquirir su pase. Cabe recordar que el mismo da derecho a comprar las entradas de los encuentros ligueros a la mitad del precio habitual -fijado en 10 euros salvo cuando el rival sea uno de los llamados “grandes” de la categoría-. Por consiguiente, cada espectador pagará 5 euros en la mayoría de ocasiones que desee acudir a las instalaciones deportivas. Para ello deberá reservar de manera online, antes de las 14:00 horas de cada viernes que se actúe como local, su localidad.

Cita previa y molestia de algunos socios

La auténtica locura desatada provocó que, en torno a las 14:30 horas, el propio presidente tomara la decisión de repartir citas -5 minutos para cada persona y 5 abonos máximo- hasta completar el día de hoy. Con ello querían evitar que se formaran largas colas y que se padeciera el fuerte calor que había en la ciudad. Unas 72 personas serían atendidas hasta el cierre previsto a las 21:00 horas, por lo que quedarían opciones para la siguiente jornada. La medida adoptada no contentó a todos -sobre todo a los que vieron cómo se les entregaba una hora para mañana- y García Román tuvo que explicar más tarde los motivos a varios aficionados que le mostraron su enfado.

Además, alguno le recriminó que se tuvieran que pagar 50 euros por un carné simpatizante y que no se devolviera el dinero si el campeonato no se llevaba a cabo. El máximo mandatario cordobesista les indicó que esa propuesta “salió de la propia hinchada” para ayudar a la entidad.

“No cuesta poner este dinero”

Desde las 10:00 horas llevaban esperando José Manuel Morón padre e hijo. Su único deseo era “intentar volver a ver el fútbol sala en Córdoba” después de “las ganas” con las que se quedaron el curso pasado. Consideraron que “el año duro fue el primero” y que ahora se cuentan con “jugadores con experiencia y un equipo fuerte” para “mantenerse sin perder la ambición”. También destacaron “lo extraño” del carné de simpatizante y las circunstancias que condujeron al mismo.

Luis Cañero y Pepe Calabria comentaron al respecto que “no cuesta poner 50 euros” y explicaron que “si la entrada la tienes al 50%, más o menos te sale el precio total igual que el año pasado y merece la pena”. Cañero, que lleva más de una década como socio del Córdoba CF, añadió que lo realizado en el conjunto cordobesista “sí era abusivo al no saber si vas a poder o no competir y si verás algún partido en El Arcángel”. En lo concerniente al ambiente que se respirará en Vista Alegre, Calabria no se lo podía “ni imaginar”.

Precisamente un ligero esbozo apuntaron las empleadas de la sede social con las miras puestas en el duelo contra el UMA Antequera (miércoles 12 de agosto). Los pases “no serán numerados” y existirán “acomodadores” que se encargarán de ir situando “de la mejor forma posible” a los que vayan con el ticket que se les entregará al hacerse simpatizantes.

Hasta el próximo viernes 7 de agosto tendrán prioridad los socios del curso 2019/20 presentando su anterior carné. Si todavía quedara alguna plaza -circunstancia que se antoja prácticamente imposible de imaginar a tenor de lo visto-, a partir del lunes 10 se podrán las restantes para venta libre.