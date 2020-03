El Adesal sabe manejar bien la presión

Nueva lección del Adesal Córdoba lejos de La Fuensanta. El plantel entrenado por Rafael Moreno ganó sin miramientos por 22-35 a un Club Balonmano Getasur que solo inquietó en los parciales iniciales. Al descanso ya vencían las de Andalucía por ocho tantos (10-18), algo que relajó al grupo y permitió que desplegara un gran juego para sumar dos puntos vitales.

El Adesal afrontaba la cita dominical en la segunda posición del Grupo D de la División de Honor Plata con 37 puntos. La victoria del Balonmano Sanse frente al Madrid Base Villaverde por 36-24 obligaba nuevamente a las cordobesas a solventar su duelo bajo presión. Como rival tendrían a un Club Balonmano Getasur situado en la undécima posición con 15 puntos -aunque un partido menos contra el Balonmano Bolaños fijado para el 18 de marzo-. Las pupilas de Pedro José Moreno buscaban un triunfo que les evitara cualquier contratiempo a estas alturas del campeonato.

El comienzo no tuvo un claro dominador en pista. El Getasur, sobrepasado el minuto ocho, vencía 4-3 arropado en el acierto ofensivo de María Abellán. Sin embargo, Adesal supo gestionar el empuje de las madrileñas para preparar sus acometidas con certeza. De hecho, las chicas de Rafa Moreno pasaron de un 6-4 a perforar en cinco ocasiones consecutivas la red rival y establecerse por delante (6-9) pasado el ecuador del primer acto.

El juego de las fuensantinas creció a medida que Gleinys Reyes también lo hacía. La internacional cubana lideró a un equipo que prácticamente no mostraba ningún tipo de fisura en defensa. Por ello, la ventaja aumentaba mientras el conjunto local era incapaz de aprovechar sus opciones. Y no sería por falta de las mismas, ya que en apenas unos segundos los colegiados excluyeron a Lara Lozano y María Sánchez por las cordobesas, aunque las adversarias no supieron llevar la iniciativa y claudicaron ante el implacable ritmo de Adesal. El resultado, de camino a los vestuarios, era de 10-18 con ocho dianas de Reyes.

El segundo acto no arrojó mejoría alguna en un Getasur que procuró reducir la renta sureña. Pese a ello, el equipo verdinegro administró su valioso tanteador con una Ángela Ruiz que se convirtió en la máxima anotadora del duelo -y de Adesal en Liga por delante de Lucía Vacas-. A falta de un cuarto de hora para cerrar la jornada, el 19-27 supuso una losa demasiado pesada para las de Pedro Moreno. Es más, desde ese instante solo añadieron tres goles a su registro mientras las líderes hicieron ocho, por lo que el duelo llegó a su final con un rotundo 22-35.

Los siguientes tres encuentros para Adesal se producirán a domicilio. Balonmano Pozuelo de Calatrava (7 de marzo), Balonmano Roquetas (22 de marzo) e Ikasa Balonmano Madrid (28 de marzo) calibrarán el inmaculado desarrollo competitivo de las de Rafa Moreno fuera de La Fuensanta.

FICHA TÉCNICA

22-Getasur: Sandra Díaz, Eva Aranda, Nuria García, Tania Cabañas, Elena Navarro, Jessica Almoril, Inoa Lucio (5), Ana Gallego, María Abellán (5), Beatriz Castilla (2), Sharon Nicole López, María González (2), Esther Jiménez, Patricia Caballero (5), Sara Correa (3) e Irene Peña.

35-Adesal: Alba González, Gleinys Reyes (8), Irene García, Noelia García (1), Camila Bonazzola (5), Malena Guerisoli (4), Marta Pombal (1), Amanda Valero, Lara Lozano, Lucía Vacas (4), María Sánchez, Maura Andrea Álvarez, Ángela Ruiz (9) y Asun Batista (3).

Árbitros: Javier Gómez Vera y Óscar Moya Peláez. Excluyeron por parte de las locales a Elena Navarro (2), Sara Correa, Patricia Caballero y a las visitantes Lara Lozano, María Sánchez, Lucía Vacas, Asun Batista, Marta Pombal (2) y Malena Guerisoli (2).

Parciales: 2-2, 5-3, 6-6, 7-11, 10-15 y 10-18 (descanso); 13-21, 17-23, 19-27, 21-32, 21-34 y 22-35.