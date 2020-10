Otra dura prueba para el Adesal Córdoba antes de jugársela en La Fuensanta

El Adesal Córdoba afrontará este miércoles contra el Rocasa Gran Canaria (20:00 horas) la cuarta jornada en el Grupo B de la Liga Guerreras Iberdrola. Las chicas de Rafa Moreno, después de perder sus tres primeros envites del campeonato ante KH-7 Balonmano Granollers, Balonmano Elche y Liberbank Gijón, tendrán otra dura prueba lejos de La Fuensanta ante uno de los candidatos al título liguero. No obstante, las miras están puestas en el siguiente compromiso como local frente al Club Balonmano Morvedre (domingo 25 de octubre a las 13:00 horas), rival para evitar el descenso de categoría y que por el momento cierra la tabla clasificatoria junto a las verdinegras con 0 puntos.

Este choque no se pudo disputar el fin de semana pasado debido a la participación intercontinental de las canarias. No obstante, finalmente no entraron en liza frente al Westfriesland SEW de los Países Bajos -las restricciones del gobierno neerlandés por la pandemia lo impidieron- y se les concedió el pase a la tercera ronda de la EHF European Cup. Así pues, arribarán al envite sin merma física y repletas de motivación después de ganar todos sus encuentros de la competición nacional (Morvedre, Salud Tenerife y Elche).

Varias jugadoras destacan dentro del plantel entrenado por Carlos Herrera -y que también tuvo el importante apoyo de Roberto Santana hasta la la regularización del primer míster ante la Real Federación Española de Balonmano-. La veterana Haridian Rodríguez ha sumado 17 goles por el momento en un vestuario donde la internacional española Silvia Navarro sigue dejando muestras de su calidad bajo palos. Además, Rosana Montesdeoca pasó a la historia del club al debutar con tan solo 15 años y 11 meses. El regreso de la ex fuensantina Paula Valdivia tras su lesión añade el elemento sentimental, como también lo hace la vuelta a las Islas Canarias tanto de Arabia Peña como de Gleinys Reyes.

Rafa Moreno: “No es el mejor sitio para conseguir puntos”

Moreno no contará en el Pabellón Insular Antonio Moreno con la argentina Camila Bonazzola y la chilena Maura Andrea Álvarez por lesión. Asun Batista tampoco viajará por motivos personales. El preparador consideró que el equipo “llega en un momento de mezcla entre ansiedad y ganas de conseguir ya la primera victoria”, aunque reconoció que “no es el mejor sitio para conseguir puntos”. Pese a ello, sí consideró que pueden lograr “algo grande y dar guerra”. El Rocasa está crecido en su particular lucha por el título y otro obstáculo más se añade al carecer del “factor cansancio” por no jugar sus partidos intercontinentales.

El encuentro que no se le “quita de la cabeza” al preparador es el siguiente en La Fuensanta. “Es una final tanto para el Morvedre como para nosotros y el que gane saldrá reforzado. Solo son dos puntos, pero de mucha importancia y supondrá una catapulta o una losa”. También marcó en rojo el envite contra el Conservas Orbe Rubensa Balonmano Porriño en casa, de ahí que no hayan querido forzar con las chicas que arrastran molestias.