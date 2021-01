El salto a lo digital

Shock, adaptación, preparación del nuevo curso, protestas y cierta calma… Así de vertiginoso ha sido el curso 2019-20 en la educación universitaria y no universitaria, un carrusel de cambios y emociones que comenzó en marzo, cuando una pandemia mundial se nos vino encima, y permanece aún, aunque con cierta luz en el horizonte. Cuando de un día para otro la vida cotidiana quedó en pause y entramos por primera vez en nuestras vidas en un confinamiento en casa, niños, profesores y padres quedamos en shock. ¿Y ahora qué? El curso debía continuar pero desde el hogar, a través de la pantalla, no se podía paralizar la enseñanza. Y se pusieron de manifiesto entonces las carencias y necesidades del sistema educativo, más acusado en la enseñanza no universitaria, donde la brecha digital se vio en toda su magnitud. Los profesores, por sí mismos, tuvieron que ingeniárselas para adaptar sus clases a la pantalla, viendo cómo muchos de sus alumnos desconectaban por falta de medios. Algunos hermanos tenían que compartir móvil para seguir las clases, otros en una tablet y, por supuesto, faltaban muchos ordenadores en las casas, donde también los padres teletrabajaban. El esfuerzo de los profesores y alumnos fue enorme, pero también el de los padres, y así se llegó a junio, salvando un curso que, quizás, a muchos alumnos dejó un poco desacompasado. Hasta la Pevau, la antigua selectividad, que los de segundo de Bachillerato tuvieron que preparar desde casa, salió adelante, y sin malos resultados, pese a un examen extraordinario, con enormes medidas de seguridad.

En la Universidad, más preparada en medios tecnológicos, las clases on line tuvieron que lidiar con numerosos alumnos y las prácticas fueron las más resentidas. No obstante, muchos profesores admitían que este había sido el revulsivo para dar un salto que tarde o temprano había que dar.

Tras muchas protestas de padres y profesores por la falta de medios y de más profesores de refuerzo, comenzó el nuevo curso en septiembre y, oh sorpresa, las aguas parecen haber vuelto a su cauce.

* Periodista