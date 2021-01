Un año vía streaming

El Barrio, David Bisbal, José Luis Perales, Pasión Vega y hasta el mismísimo Julio Iglesias. Todos estos artistas figuraban en el calendario musical de la ciudad cuando la pandemia del covid-19 hizo bajar el telón y subir el streaming, ese término que ya se ha incorporado al vocabulario de (casi) todos los ciudadanos, igual que on line. La cartelería de anuncios de espectáculos, tanto oficial como urbana, se tapó con letreros de «cancelado» o, en el mejor de los casos, «aplazado». Y algunos se pospusieron, pero la mayoría siguen sin fecha. El silencio musical del 2020 ha sido ensordecedor, casi igual que el escénico. Ni teatro, ni danza, ni circo durante meses, aunque estos espacios han podido acoger tras el confinamiento algunas funciones, siempre con un reducido aforo que ha ido fluctuando según la curva de la pandemia. Las puertas del Gran Teatro cerraron el día en el que Jorge Javier Vázquez iba a estrenar su tercer montaje, Desmontando a Séneca. Afortunadamente, tras el verano, sus tablas volvieron a acoger a artistas como María Pagés o Carmen Linares gracias al décimo aniversario de la declaración del flamenco Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, lo que salvó algunas actividades. Pero lejos de lamentarse, el mundo artístico recurrió a la imaginación y a «san internet» para mitigar el golpe que supone el alejamiento de los escenarios y su público con actuaciones vía streaming, llegándose a crear hasta plataformas locales de difusión. Y a través de este formato también se han salvado eventos como la Feria de Artes Escénicas de Palma que, pese a no haber tenido casi espectadores, al menos, ha servido para que las compañías andaluzas muestren sus producciones, que no es poco.

Y de las citas que no han podido salvarse destacan, sin duda, el Festival de la Guitarra, que en 2020 iba a celebrar su 40 aniversario, y la Noche Blanca del Flamenco, una velada que pone a Córdoba en el epicentro del arte jondo. Pero todo esto es lo que vemos, o más bien, no hemos visto. Lo peor es lo que hay detrás: un grupo de profesionales sin trabajo desde marzo que grita su desesperación.

*Periodista