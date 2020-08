Zarco: "Yo no soy un loco que va en moto"

El francés Johann Zarco (Ducati), de 30 años, bicampeón del mundo de Moto2, piloto del equipo Esponsorama Racing de Raúl Romero y que cuenta con el expiloto de Superbikes, Rubén Xaus, como director deportivo, se presentó con algo de retraso ayer a la conferencia de prensa posterior al Gran Premio de Australia, celebrado en el Red Bull Ring, y donde una maniobra algo arriesgada (o muy arriesgada, según sus compañeros de la parrilla de MtoGP) provocó una caída con el italobrasileño Franco Morbidelli (Yamaha), sin consecuencias graves físicas para ambos, pero que pudo costarle la vida tanto a Valentino Rossi (Yamaha) como a Maverick Viñales (Yamaha), pues la moto del francés, 160 kilos, cruzó la pista a más de 250 kms/h., a un metro de altura, y rozando a los dos pilotos del ‘team’ oficial de Yamaha.

Zarco, que ya había tenido un encontronazo también criticado, en Brno, cuando tiró a Pol Espargaró (KTM), pidió disculpas a todo el mundo y, por supuesto, salió al paso de las críticas de Aleix Espargaró (Aprilia), que pidió que, finalmente, fuese duramente sancionado “porque siempre que se produce un lio, ahí está él” (idea compartida por Dani Pedrosa, piloto probador de KTM), del propio Morbidelli que lo calificó de “medio asesino” y de el ‘Doctor’, que reconoció haber “arriesgado la vida” y, sí, calificó de “loco peligroso” a Zarco.





Franco Morbidelli, sentado en la pista tras su terrible accidente en Austria. / MOTOGP.COM / DIEGO SPERANI

“He hablado con Morbidelli en la clínica del circuito pues nos estaban atendiendo a los dos juntos y, luego, he ido a hablar con Valentino por espacio de diez minutos, y a los dos les he pedido disculpas, estamos todos sanos ¡por suerte! y lo que sí les he dicho y reiterado es que yo no soy un loco que va en moto. Superé a Franco, no podía irme a la derecha, no había espacio, traté de mantener la línea a la izquierda y, de pronto, Morbidelli me tocó y ambos nos fuimos al suelo, con tan mala suerte que nuestras motos salieron disparadas y estuvieron a punto de provocar una desgracia”.

"Estoy bien, me puse hielo en el brazo y muñeca derecha, también tengo un golpe muy fuerte en la cadera, pero no tengo nada roto. Había miedo tanto por Franco como por mí, no es un lugar normal para chocar", dijo en declaraciones tras la carrera. "Yo tenía más motor que él, aproveché para pasarle en la recta y lo adelanté por la izquierda donde había algo de espacio. Luego cuando frené luché por mantener esa línea a la izquierda y él se sorprendió, me tocó y volamos", añadió explicando el accidente.

Zarco, que, en estas carreras, se está jugando su futuro, máxime después de que el veterano subcampeón del mundo de MotoGP, el italiano Andrea Dovizioso, reciente ganador en Austria, acaba de anunciar que no seguirá en el equipo oficial Ducati, la marca que tiene contratado al francés, el próximo año, cree que su maniobra no fue “una locura como dicen ellos, porque me sentía muy fuerte, mi moto corría más que la de Morbidelli y por eso pude adelantar a Franco”.



Estado en el que quedó la Ducati de Johann Zarco tras su accidente. / MILAGRO / GIGI SOLDANO

El piloto del equipo ‘satélite’ de la firma de Borgo Panigale se extraña de que ‘Morbido’ hiciese las declaraciones que hizo “después de que hablásemos en la clínica y nos despidiésemos con un abrazo y también de que ‘Vale’ asegurase que la maniobra que había hecho era para asustar y arrinconar a Franco. "No quise bloquear a Morbidelli”, insiste Zarco. “Cuando le pasé, intenté quedarme a la izquierda por todos los medios, y luego frené, pero Franco me tocó y los dos acabamos en el suelo. Lo peor es que ambas motos salieron disparadas y casi se llevan por delante a Valentino y Viñales".

La buena noticia es, que a pesar del brutal accidente, ambos pilotos pudieron salir por sus propios medios, andando, y los dos han sido declarados aptos para la carrera del próximo fin de semana: "Ahora tengo un par de moretones, uno en el brazo y otro cerca de la cadera, y tengo la muñeca derecha dolorida, pero por suerte nada roto. Lo importante es que Franco y 'Vale' no resultaron heridos, me interesé por su estado inmediatamente".