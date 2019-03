Viñales se proclama 'campeón de invierno' con su 'pole' en Catar

Poco después de que el español Aron Canet (KTM), nuevo discípulo del campeonísimo italiano Max Biaggi, eterno rival de Valentino Rossi, lograse la primera 'pole position' de Moto3 y el alemán Marcel Schrotter (Kalex) diese la sorpresa al liderar mañana la parrilla de Moto2, aparecieron los 'magníficos', bueno, no todos, no todos, faltaban el 'Doctor' (Yamaha, 14º mañana en parrilla) y Jorge Lorenzo (Honda, 15º), para pelearse por las primeras líneas de la parrilla de salida de mañana (18.00 horas, DAZN TV), y el éxito final, el triunfo del sábado, correspondió a Maverick Viñales (Yamaha), uno de los típicos 'campeones de invierno', es decir, capaz de brillar en los ensayos de pretemporada de febrero y marzo pero irregular en plena temporada, que logró dos tiempos fantásticos (la 'pole' fue 1.53.546 minutos), por delante de Andrea Dovizioso (Ducati, a 0.198 segundos) y Marc Márquez (Honda, a 0.199).

EL RENACER DE YAMAHA

No deja de ser curioso que Yamaha, que acabó, el pasado año, protagonizando uno de los grandes ridículos de su brillante historia deportiva (lleva más de un año, Assen, Holanda, 2017), inicie el Mundial-2019 arrasando en los primeros entrenamientos serios, importantes, de la temporada. Pero, eso sí, solo con un Viñales portentoso, que ha cambiado de técnico (Esteban García por Ramón Forcada) y ha fichado al excampeón Julito Simón como 'coach'. Y, digo 'solo' Viñales, porque Rossi ha pasado uno de los peores días de su vida, ya que tuvo que pasar por la 'quali' B y ni siquiera pudo pelear por la 'pole', pues terminó con un discretísimo tiempo y arrancará desde el centro de la quinta línea de la parrilla.

"Estoy muy contento, mucho, pues, por fin, se ha podido ver el mejor Viñales de los dos últimos años", señaló el primer 'poleman' de la temporada. "Hemos estado trabajando para la carrera, pero hemos conseguido un equilibrio perfecto para conseguir hacer dos vueltas muy rápidas en el cuarto de hora decisivo del fin de semana. Ahora viene la carrera, que es cuando se reparten los puntos, y no puedo despistarme ni fiarme de nadie pero, muy especialmente, de 'Dovi' y Marc, que tienen muy buen ritmo".

MÁRQUEZ TEME LAS CAÍDAS

Por su parte, Dovizioso volvió a comentar lo que ya le convirtió, para los italianos, en el 'profesor': "Como siempre, nos hemos pasado el viernes y el sábado trabajando para tener la mejor moto el domingo, pero, al final, he podido lograr hacer una gran vuelta. Estoy contento pues este circuito es muy duro, mucho. No somos, desde luego, los más veloces, como podíamos serlo el pasado año,pero tenemos ritmo y vamos a pelear por la victoria".

Y Márquez, que ha sido, junto a Lorenzo, el primero en pedir que adelantasen la carrera una hora, en lugar de las 20.00 horas (en Catar, es decir, las 18.00, en España) a las 19.00, para que no hiciese tanto frío y viento (esta tarde, en la 'quali', se han caído muchos pilotos: Marc y Jorge, dos veces), dijo, en efecto, que "la pista hoy estaba muy peligrosa, mucho, pues tanto el frío como el viento nos impedía pilotar en condiciones. Ya habeis visto, mañana, en la carrera, puede pasar de todo". Eso sí, el pentacampeón de MotoGP se mostró muy contento con la tercera plaza (primera fila) y prometió pelear por el podio y la victoria. "Ayer (viernes), me salió bien el truco de seguir a Maverick (Viñales) en mi vuelta rápida; hoy, lo he intentado repetir, detrás de Petrucci, pero no me ha salido tan bien. Pero, bueno, tercero está muy bien, después del invierno que hemos pasado".