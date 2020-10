Quartararo y Mir ya solo piensan en el título

El francés Fabio Quartararo (Yamaha, 115 puntos) y el mallorquín Joan Mir (Suzuki, 105), separados por solo 10 puntos en la general del Mundial de MotoGP, ya no se esconden y analizan cualquier situación del campeonato en clave de título, cuando faltan cinco carreras y 125 puntos en juego.

Sus recientes actuaciones, en el Gran Premio de Francia, celebrado en Le Mans, el pasado domingo, donde brillaron especialmente Danilo Petrucci (Ducati), Alex Márquez (Honda) y Pol Espargaró (KTM), fueron más, mucho más, que discretas, ya que Quartararo y Mir terminaron en los puestos 9º y 11º, tras sufrir problemas que les impidieron quedar entre los cinco primeros.

Pensar en el título

Mientras el ‘Diablo’ reconoció que ya empieza a pensar única y exclusivamente en el título, es más, dejó de acudir al test de Portimao (Portugal) “para evitar sufrir una lesión que me complicase la conquista del título”, Mir confesó no saber qué había ocurrido para protagonizar tan mala carrera en el trazado de Bugatti. Eso sí, los dos reconocieron sentirse satisfechos por el simple hecho de quedar uno pegadito al otro y, sobre todo, mantener la cabeza del Mundial, ya que Andrea Dovizioso (Ducati) está a 18 puntos de Quartararo y Maverick Viñales (Yamaha), a 19.

“He de reconocer que, en plena carrera, ya empiezo a pensar en cómo actuar para mantener el liderato y seguir teniendo posibilidades de aspirar al título”, confesó Quartararo. “En ese sentido he de celebrar haber acabado por delante de Mir, que me superó en la parte final de la carrera y le devolví, de inmediato, el adelantamiento. Y, además, tuve la suerte de que Danilo, Alex y Pol relegaron a Andrea (Dovizioso) a la cuarta plaza, lo que le impidió reducir la diferencia conmigo en la general. Esos dos detalles me permitieron salvar el GP”.

El ‘Diablo’ recordó que para él se trataba de la primera carrera completa en agua en MotoGP y, en ese sentido, también se felicita por haberla acabado, aunque fuese en la novena plaza. “Tras las nueve primeras vueltas, ya no tenía agarre ni delante ni detrás y, sí, he de confesar que he aprendido mucho para el futuro”. Quartararo, que celebró la victoria de Alex Márquez “porque ya se merecía una alegría así”, espera recuperarse en Motorland (Aragón) este fin de semana y “volver a aspirar a los puestos de podio”.

El sufrimiento de Mir

Mir reconoció haber sufrido “horrores” en la primera parte de la carrera de Le Mans. “No había manera de calentar los neumáticos y eso que la elección fue la correcta. En ese sentido, tendremos que analizar la carrera de Alex (Rins, su compañero en Suzuki), pues tuvo una extraordinaria actuación hasta que sufrió la caída”.

El joven mallorquín, que en el último tercio de carrera fue de los más rápidos “pero ya era demasiado tarde para aspirar a los puestos de delante”, explicó que “para los problemas que he tenido, incluso de frenos, también cuando Valentino (Rossi) se cayó delante mío y lo evite de milagro, el resultado, de cara al Mundial, no es malo pues Fabio no se ha escapado”.

Mir cree que tanto él como Quartararo merecían más, pero lo cierto es que todos los pilotos que les precedieron hicieron una gran carrera. “La verdad es que Fabio, en seco, tenía un ritmo brutal y creo que hubiese ganado. Yo, desde luego, y lo comenté el sábado tras otra mala ‘quali’, no estaba para pelear por el podio, ni hablar”.

Casi todos los componentes de la parrilla de MotoGP consideran, como reconoció Alex Márquez tras bajar del podio de Le Mans, que Fabio y Joan son los claros favoritos al título. Eso sí, en un Mundial tan loco, donde todo el mundo puede subirse al podio (15 pilotos se han subido ya, al menos, una vez al podio) y ha habido siete vencedores diferentes, el reparto de puntos puede ser aún mucho más disperso y hay quien piensa que ni ‘Dovi’ ni ‘MVK’, que están a 18 y 19 puntos del líder, respectivamente, aún no han lanzado la toalla.