Márquez trabaja para que Honda haga una moto más fácil de pilotar

Pese a que Honda y, muy especialmente, sus dos máximos responsables en el circuito, el japonés Takeo Yokohama, director del proyecto de MotoGP, y el español Alberto Puig, director deportivo del equipo Repsol Honda, han mostrado su total reconocimiento a la enorme y exitosa labor que el heptacampeón del mundo, el catalán Marc Márquez, está haciendo con la nueva RC213V, lo cierto es que los demás pilotos oficiales de la firma alada, el británico Cal Crutchlow y el mallorquín Jorge Lorenzo, se han quejado de lo difícil que es pilotar esa moto y competir con ella al más alto nivel. Lorenzo lleva un tiempo lesionado por culpa de sus caídas y Crutchlow ha reiterado repetidas veces que si yo pilotase como Marc, me mataría.

Ventaja en el Mundial

Márquez, que lidera el Mundial de MotoGP con 58 puntos de ventaja sobre el italiano Andrea Dovizioso (Ducati), subcampeón del mundo detrás de la estrella de Cervera (Lleida) en las dos últimas temporadas, reconoció a El Periódico, tras el duro test realizado en el trazado de Brno, hace tres semanas, que está trabajando para hacer que la Honda sea una moto más llevadera por el resto de pilotos de la marca. La ventaja que Márquez tiene en el campeonato le permite, de momento, utilizar entrenamientos y test para seguir probando cosas nuevas, especialmente en lo que hace referencia al chasis de la Honda.

No es que esté trabajando para los demás pilotos, no es que esté, que sí, claro, trabajando para los ingenieros de HRC, el departamento de carreras de Honda, es que estoy trabajando también para mí, comentó Márquez a El Periódico. Y, en ese sentido, la decisión de mejorar, variar o cambiar de chasis es muy importante, tanto para este apasionante final de temporada que vamos a vivir como para la moto del año que viene.

Márquez, que está trabajando con tres chasis al mismo tiempo, el de aluminio de este año, el reforzado con carbono, que ya ha utilizado en más de un fin de semana de Mundial, y el revolucionario chasis del año que viene, considera que ahí es donde puede empezar a notarse alguna mejora respecto al comportamiento de la moto en pista. El chasis es vital, al igual que el motor, pues todo lo demás, electrónica, suspensiones, aerodinámicacada uno se lo pone a su gusto. Es evidente que el primero que quiere o intenta beneficiarse de esas mejoras soy yo, pues no quiero caerme tanto como me caigo cada año (el año pasado sufrió 23 caídas) y, la verdad, este año he mejorado muchísimo en esa parcela. Tanto que, el pasado año, a mitad de temporada, sumaba 11 caídas y este año, solo seis.

Apoyo total de Honda

La gente cree que me caigo por gusto y me caigo porque voy buscando siempre el límite, que es la única manera de mejorar la moto y ponerla a punto para rendir al máximo en carrera, insistió Márquez, que aseguró que el tercer chasis que le han dado a probar en los test nunca lo utilizará los fines de semana de grandes premios pues ése solo lo pruebo para dar información a los ingenieros de cara a la moto del año que viene. Del que sí parece muy contento el heptacampeón catalán es del chasis de aluminio reforzado con carbono, que alterna continuamente viernes y sábado y que ya estrenó, en carrera, en Spielberg (Austria), cuando acabó segundo pegadito a 'Dovi'.

De lo que no hay duda alguna y así lo manifestó recientemente Takeo Yokohama es que Honda seguirá confiando ciegamente en el dictamen, consejos y directrices que Márquez les marque pues él solito (o casi) está consiguiendo que lideren el Mundial de pilotos e, incluso, el de constructores por delante de Dovizioso (+58) y las Ducati (+34). Marc siempre nos sorprende con su pilotaje, sus salvadas y sus carreras. Estamos en sus manos. Su pilotaje es increíble y es él quien nos marca el camino. Le escuchamos y tratamos de darle lo que necesita. Esperamos no defraudarle, señaló Yokohama en Brno.

Exceso de trabajo para el lider

No hay que olvidar que, pese a que los otros pilotos de Honda se quejan mucho, todo el peso del desarrollo de la Honda RC213V ha recaído este año en Márquez, pues Lorenzo se ha lesionado mucho, Crutchlow posee una opinión muy particular "aunque coincidimos muchas veces", alega el heptacampeón catalán, y al alemán Stefan Bradl, probador de la marca, se le acumula el trabajo pues, no solo ha tenido que sustituir a Lorenzo en el Mundial, sino reforzar al equipo oficial de Honda en las 8 Horas de Suzuka de Resistencia.