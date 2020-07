Márquez no correrá el segundo GP de Jerez de esta semana

Todo era demasiado hermoso. Todo era demasiado made in Márquez. Todo era a la altura del campeonísimo que es el joven de Cervera (Lleida), que pese a atesorar ocho títulos mundiales, pese a que el Mundial que acaba de arrancar, en Jerez, es exprés, de solo 13 carreras (de momento), pese a ser claro favorito al triunfo del primer Gran Premio de España y del Mundial (así lo aseguraron el 80% de los pilotos de la parrilla de MotoGP), jamás corre conservador, siempre quiere dar el 100 por 100 y, sobre todo, ofrecer el mayor espectáculo posible.

Márquez, que tras una remontado histórica (pasó del puesto 16, en la vuelta 6, tras protagonizar una de sus salvadas increíbles, al tercero cuando, a falta de cuatro vueltas, salió escupido por su Honda), estuvo a punto de conseguir un segundo o tercer puesto, es decir, subirse al podio, pasará mañana por el quirófano del Institut Quirón Dexeus de Barcelona, donde el equipo médico del doctor Xavier Mir tratará de estabilizarle, probablemente con un clavo interior y, tal vez, una pequeña plaquita de titanio, la fractura completa del tercio medio del húmero derecho, que se produjo al ser golpeado, mientras daba volteretas por la escapatoria de arena de la curva 4 de Jerez, por el neumático delantero de su RC213V.

AUSENCIA EN EL GP DE ANDALUCÍA

El Periódico de Catalunya está en condiciones de asegurar que Márquez se perderá, como poco, el Gran Premio de Andalucía, que se correrá este fin de semana, también en Jerez, y que veremos si es posible que este en la tercera carrera de la temporada, que se disputará, el 9 de agosto, en Brno. Todo depende, muy probablemente, de que, una vez en la mesa de operaciones, los doctores puedan saber si también está afectado el nervio radial que está junto al húmero, cosa que no pudo saberse ayer en la clínica del hospital de Jerez, debido al fuerte traumatismo sufrido por el campeonísimo de Cervera y, sobre todo a la sedación a la que fue sometido nada más entrar en el centro médico.

Márquez, que viajará hoy a Barcelona después de descansar, en Jerez, en compañía de su padre, Julia, su hermano Àlex y los doctores Ángel Charte y Xavier Mir, se puso en contacto ayer con sus fans, a través de su twitter, y les aseguró que volvería cuanto antes "más fuerte que nunca". No solo eso, dando cuerda suelta a su carácter abierto y, sobre todo, a su enorme espíritu competitivo, el joven campeón de MotoGP preguntó a sus seguidores si se habían divertido con la remontada.

El líder del team Repsol Honda, que fue superando a todos los rivales con enorme coraje, valor y determinación a lo largo de 12 vueltas, se puso primero en la vuelta tres, sufrió el susto en la cinco, pasó el 16 en la seis, ya era 10 en la 11, 6 en la 17 y tercero a tres giros del final, cuando Viñales reconoció tener su neumático delaneto destrozado y ser presa fácil para Márquez.

MÁRQUEZ, ELOGIADO POR TODOS

Ni que decir tiene que tanto el joven francés Fabio Quartararo, que, a los 21 años, ganó ayer su primer gran premio de MotoGP tras ser el rookie del 2019 y hacer perdido cinco duelos con el propio Marc en la recta final del Mundial pasado, como Viñales y el italiano Andrea Dovizioso (Ducati), tercero, elogiaron el ímpetu de Márquez y reconocieron que su caída entraba dentro de los planes y/o el pronóstico pues cuando Marc protagoniza una carrera así, se ve muy superior y mucho más veloz que los demás, nunca tiene suficiente, comentó Dovi.

Àlex Márquez, que pudo hablar con su hermano horas después del incidente, confesó que se sentía de bajón pues el error, la caída, el golpe sufrido en el brazo derecho por el neumático delantero de su Honda y, sobre todo, la lesión, la fractura, la incertidumbre por saber si el nervio radial está afectado le preocupa mucho de cara a las próximas carreras. De todos modos, siguió explicando el hermanísimo, Marc sigue siendo un ejemplo para todos nosotros y esperamos que este pronto de regreso a la parrilla. Esa misma idea, desde luego, la expresaron, en la conferencia de prensa posterior al final de carrera, el Diablo, MVK y Dovi, los inquilinos del primer podio de MotoGP de la temporada.

ASÍ ES MARC, NO HAY OTRA

La incertidumbre, pues, se mantendrá hasta mañana después de la operación, pese a que el equipo del doctor Mir podría saber, ya esta misma tarde, cuando preparen la operación de mañana si el nervio radial está afectado. Si lo está, las previsiones para que el mejor piloto de MotoGP pueda regresar en Brno (9 de agosto) podrían alargarse algún gran premio más. Lo que es evidente es que Márquez, que jamás se rinde, tiene este año más difícil que nunca repetir título, cosa que ha hecho del 2013 al 2019, a excepción del 2015 cuando le derrotó Jorge Lorenzo (Yamaha), por solo 5 puntos.

Hoy Marc, ha contado a El Periódico uno de los miembros de su equipo técnico de toda la vida, le ha vuelto a demostrar a sus rivales que solo le pueden ganar cuando él no está. Como reconoció Pol Espargaró, compañero suyo la próxima temporada, quien diga que Marc no arriesga mucho, no entiende esto de las motos, ni conoce a Márquez: es así como ha ganado ocho títulos mundiales.