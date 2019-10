Márquez no se cansa de ganar

Pues no, el octocampeón del mundo de motociclismo más joven de la historia, sí, mucho más joven que el mítico octocampeón británico Mike Hailwood, el catalán Marc Márquez (Honda), no parece dispuesto a relajarse, ni a dejar que los demás campeonísimos (hay otros 11 en la parrilla de MotoGP) le resten protagonismo en el triplete asiático, comienza mañana, en el circuito de Motegi (Japón), encima propiedad de Honda, seguirá en Australia (Phillip Island) y Malasia (Sepang), para concluir la temporada, el 17 de noviembre, en Cheste (Valencia). Márquez ha confirmado hoy, como hace cada jueves de GP, que viene a Japón a "intentar ganar" y si no puede "subirse al podio".

"La mentalidad, pese a haber conseguido otra vez el título, ni disminuye, ni se cambia, continúa siendo ganar todo lo que se pueda y, como dije a mitad de temporada, en Motorland (Aragón), acabar siempre en el podio, cosa que hemos logrado en 14 de las 15 carreras, menos en Austin donde, sí, me caí y aún me duele".

Siempre a tope, siempre

Preguntado sobre qué hace o cómo lo hace para seguir motivado tras coronarse, de nuevo, ‘rey’, con cuatro carreras de antelación, el muchacho de Cervera (Lleida) comentó: "Es muy fácil encontrar la motivación. De ganar no te cansas nunca, ¡jamás! Ganar es el mejor combustible para el cuerpo, para cualquier deportista de élite y, además, tenemos que acabar el año en lo alto, pues es la mejor manera de empezar el 2020".

Y el campeonísimo siguió explicando sus sensaciones tras el título: "Tal vez, inconscientemente, tu cuerpo baja un puntito la intensidad, te despistas con la celebración pero, en cuanto llegas al circuito, aquí, en Motegi, y ves al equipo que empieza a reclamar tu atención y presencia para preparar la moto, la mente ¡zas! cambia de repente el chip. No cuesta nada, no".

"Llevo 14 podios en 15 carreras y quisiera concluir la temporada siempre en el podio, cosa que no será fácil, pero debo intentarlo. Es otro de los retos de este año" (Marc Márquez)

Preguntado si, como dicen los medios italianos, "seguirá en modo caníbal, sin dejar ganar a nadie", Márquez asegura que él jamás se comporta así, con esa intención, y que lo único que quiere es divertirse en la pista y, si puede ganar, ganar. Eso sí, Márquez quiere ayudar en este final de temporada a conseguir el máximo número de puntos posibles (hay aún 100 en juego) para poder conseguir el Mundial de constructores "importantísimo para Honda" y el de escuderías, que también le encantaría a Repsol, su principal patrocinador.

“El de constructores lo veo factible, pues sacamos ya 77 puntos a Ducati, pero el de equipos está un poco más complicado porque vamos segundos, a 19 de Ducati", ha señalado Márquez. "Está complicado porque no es suficiente con que puntúe yo, necesitamos que Jorge (Lorenzo) deje atrás esta complicada racha y nos pueda ayudar, cosa que creo podrá hacer en las próximas carreras. Desde luego, no tengo ni que decir que el que peor lo está pasando es Jorge, pues no le deseo a nadie atravesar momentos tan complicados y difíciles como los que está viviendo él en su primer año en nuestro equipo".