Márquez logra la 10 'pole' en busca de su 10 triunfo

Pues sí, también lo ha conseguido esta vez. Y no fue fácil, no. Marc Márquez (Honda), heptacampeón del mundo de motociclismo, el piloto más joven de la historia en conquistar cinco títulos mundiales de MotoGP, líder destacado del campeonato (+44 puntos sobre el italiano Andrea Dovizioso), ganador, nueve años seguidos, del Gran Premio de Alemania, que se celebra en Sachsenring, y el muchacho que ha conseguido nueve poles positions consecutivas, del 2010 al 2018, ha vuelto a conseguirlo y hoy, esta vez con récord, ha logrado liderar, por décima vez consecutiva, la parrilla de mañana (14.00 horas, DAZN) de la novena carrera del año, la que abrirá unas pequeñas vacaciones hasta la primera semana de agosto (Brno).

Márquez ha aprovecha que el trazado alemán, en medio del bosque, es cortito (3.671 metros) para, en solo 15 minutos, utilizar dos motos con chasis diferentes, uno de aluminio y el otro, el nuevo, reforzado con carbono, y tres juegos de neumáticos. Pues bien, en un circuito con 10 curvas de izquierdas, sus preferidas, y solo tres de derechas, Márquez ha logrado tres tiempos, que, en su momento, eran los mejores.

Tres auténticos 'tiempazos'

La primera vuelta, nada más salir del boxe del equipo Repsol Honda, hizo 1.20.575 minutos, que ya fue el mejor de esa tanda. Luego, cuando Maverick Viñales (Yamaha) pretendía seguirle y él cortó, paró el crono en 1.20.215 minutos, que ya se convertía en el nuevo récord de Sachsenring, en su mano, lógicamente, desde el pasado año: 1.20.270. Y, mientras, como ha ocurrido todo el fin de semana y puede repetirse mañana en carrera, el francés Fabio Quartararo (Yamaha, segundo al final, a 0.205 segundos) le apretaba de firme en la pista, el chico de Cervera (Lleida) mejoró aún más su tiempo: 1.20.195 minutos.

He vuelto a hacer la misma estrategia que hice el pasado año, cuando me costó bastante conseguir la pole, aunque parezca fácil, explicó Márquez a DAZN. Tenía guardados tres neumáticos y los he empleado. Sabía que las dos Yamaha, que siguen mejorando, me lo pondrían difícil, pues tanto Fabio como Maverick (Viñales) van muy fuertes. Por suerte, de cara al Mundial, Dovizioso sale atrás y Petrucci también, pero mañana, en carrera, debo escaparme de las Yamaha, si puedo. Desde luego buscaré la décima victoria, pero el podio, si no se puede ganar, tampoco está mal.

Rossi, también muy atrás

En efecto, junto al excelente comportamiento, de nuevo, de el Diablo, que arrancará segundo, pegadito a Márquez, la tercera fila la completará Viñales (Yamaha, a 0.211 segundos), mientras que la segunda estará compuesta por Àlex Rins (Suzuki), Jack Miller (Ducati) y Cal Crutchlow (Honda).

Y, como señala Márquez, es vital, de cara, no solo a la carerra, sino a la lucha por el título del mundo, que Dovizioso arranque desde la 13 posición después de dos días de entrenamiento en los que se le ha atragantado el trazado y su compañero Petrucci, recién renovado por Ducati para el año que viene, el 12. Uno y otro son los perseguidores de Márquez en el Mundial. A Valentino Rossi (Yamaha), otro peligro del domingo, no le ha ido tampoco demasiado bien, pues ocupará el puesto central de la cuarta fila.