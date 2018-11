Márquez: "He ganado hasta el título al más bayeta"

“Pues sí, ya veis, lo he ganado todo, todo, todo. Me he llevado hasta el premio ‘bayeta’, pues he vuelto a ser, pese a que en el inicio de temporada os prometí que me comportaría, en el que más veces se ha caído. 23 dices ¿no?, pues, mira, cinco menos que el año pasado. Voy como los bancos, al 1%”.

Marc Márquez (Honda), estrella de la gala de entrega de premios del Mundial de motociclismo, celebrada anoche en Valencia, volvió a estar prodigioso a la hora de explicar lo que le había ocurrido, cuando se fue al suelo (perdón, por los aires), en la primera parte del gran premio cuando se equivocó a la hora de escoger el neumático trasero. Su equipo le sugirió el blando y él se empeñó en el medio. No tuvo agarre y, por intentarlo, voló por encima de la cúpula de su Honda “y feliz de no haberme hecho aún más daño”.

Sentado en el sofá

Cuando Márquez afirma, siempre en broma, entre risas, que lo ha ganado todo, no solo se refiere a su pentacampeonato de MotoGP o al título nº 24 que le ha proporcionado a Honda, sino también al cetro de escuderias que su equipo, el ‘team’ Repsol Honda, ganó ayer y, sí, también, al cetro, que no quisiera poseer, de ser el que más se ha caído. De nuevo.

“Yo conozco la manera de no caerme nunca, la conozco, que es quedarme tumbado en el sofá de casa, en Cervera, viendo las carreras por la tele”, bromeó el heptacampeón, que espera que no llueva el martes para poder probar el primer prototipo de su Honda-2019. “Pero eso es imposible y hay que arriesgar, entrenarse y correr al límite para poder asesorar bien a tu equipo en la mejora de la moto. Si me decís que el año que viene, me caigo 25 veces y ganó el título, decirme donde hay que firmar”.