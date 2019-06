Gana Viñales y Márquez sale más líder de Holanda

Pues sí, siempre hay que oir a los que más saben, a los pilotos, para saber, intuir o averiguar qué va a ocurrir en un gran premio. El heptacampeón del mundo Marc Márquez (Honda), dominador de la máxima categoría desde su debut en el 2013, dijo ayer que si Yamaha no ganaba aquí, en Assen, no sé cuándo ni donde va a volver a ganar. Y, en efecto, el catalán Maverick Viñales, precisamente el último piloto que coronó a Yamaha en lo más alto del podio (Australia-2018), le ha proporcionado la primera victoria del año, convirtiéndose en el líder de la marca de los diapasones, ya que el campeonísimo Valentino Rossi se fue al suelo en las primeras vueltas.

MÁRQUEZ PELÓ CON MAVERICK

Márquez, que peleó por evitar la victoria de MVK, que luce en su culo el lema Topgun, recordando al Maverick representado por Tom Cruise, se conformó, al final, con los 20 puntos del segundo puesto (séptimo podio en ocho carreras, siempre primero o segundo) y se aleja ya 44 puntos de su más inmediato perseguidor, el italiano Andrea Dovizioso (Ducati), que hoy solo pudo ser cuarto. 44 puntos son casi dos victorias de ventaja (50 puntos) y, ahora, nos vamos a Sachsenring (Alemania), el llamado jardin de Márquez, pues siempre gana en ese trazado.

La carrera, que fue liderada por Àlex Rins (Suzuki) hasta que perdió, de forma absurda, el control de su moto, fue protagonizada por Viñales, seguido de un impresionante rookie, Fabio Quartararo (Yamaha), al que su antebrazo derecho, recientemente operado del popular ya síndrome compartimental, no le permitió pelear con los dos grandes favoritos hasta el final.

ASSEN, UNO DE MIS TRAZADOS FAVORITOS

Assen es uno de los sitios maravillosos para ganar, uno de mis trazados favoritos y, sobre todo, un sitio ideal para volver a colocar a Yamaha en lo alto del podio, señala Viñales. Sabía que podía ganar, me sabía rápido, sí, pero había que hacerlo en la pista contra grandes campeones y máquinas. Pero, gracias a Dios y al apoyo de esta maravillosa afición, que la he notado siempre detrás de mí, empujando, he podido volver a ganar que ya nos tocaba, la verdad!, concluyó MVK.

Ya lo dije, había visto a Maverick y Quartararo muy, muy,muy veloces viernes y sábado y yo he decidido montar el neumático blando detrás para pelearles el podio, pues con el duro hubiese sido imposible, cuenta Márquez, contentísimo de haber abierto aún más hueco con respecto a Dovi. Ya hay 44 puntos de diferencia y, por tanto, este segundo puesto sabe a victoria. Este fin de semana no era, no, el ideal para mí y mi Honda.

QUARTARARO DOLORIDO PERO FELIX

Solo puedo decir que soy el tipo más feliz del mundo y, sí, también el muchacho más dolorido de la parrilla, pues me ha dolido mucho, mucho, señaló Quartararo, feliz, muy feliz, pues sigue consiguiendo, en su año de debut en MotoGP, un nuevo podio. Llegará la victoria, ya verán. Ya he sido líder en una carrera, uno de los sueños de mi vida en medio de estos cracks, de los que no paro de aprender.

Mundial de MotoGP: 1. Marc Márquez (España), 160 puntos; 2. Andrea Dovizioso (Italia), 116; 3. Danilo Petrucci (Italia), 108; 4. Àlex Rins (España), 101 y 5. Valentino Rossi (Italia), 72.

La próxima cita del Mundial de MotoGP será el próximo 7 de julio con motivo de GP de Alemania en el circuito de Sachsenring. Será hasta entonces. Saludos