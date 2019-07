Ducati renueva a Petrucci buscando la paz

No está pasando nada, nada, que no tuviésemos previsto. Y no lo digo como si fuésemos unos adivinos, no, lo digo porque ya se veía que Danilo (Petrucci) haría un excelente papel en cuanto lo incorporáramos al equipo oficial de Ducati, junto a Andrea (Dovizioso). Davide Tardozzi, uno de los máximos responsables del equipo Ducati Corse, está convencido de que Petrux, que acaba de firmar la prolongación de su contrato por un año más (2020), todavía tiene mucho que demostrar.

Estoy tremendamente feliz por haber firmado, por fin, un año más con Ducati. Ese era mi principal objetivo, más que ganar un gran premio, en este inicio de temporada y en mi debut con la Ducati oficial: convencerles de que puedo ser su piloto también el año que viene, señaló ayer Petrucci, que reconoce haber encajado perfectamente en la estructura de la firma de Borgo Panigale, una auténtica familia, dentro y fuera de los circuitos, pues es muy conocida la pasión que los ducatistas sienten por lo rojo.

Felicidad absoluta

Haber renovado antes de que llegue la primera parada de verano ha sido fantástico y, sí, claro mis dos podios y la victoria de Mugello, ante tanta gente nuestra, me ha ayudado mucho a conseguir la renovación, serenidad y ganas de seguir, añadió Petrucci, admirado, también, por su jefe técnico, el ingeniero Gigi DallIgna, creador de la vencedora Desmosedici. Danilo es un gran profesional y un auténtico talento que, tal vez, haya sorprendido a muchos en el paddock, pero no a nosotros que sabíamos de su potencial. DallIgna está convencido de que con Andrea (Dovizioso) y Danilo tenemos la pareja ideal para aspirar a los dos títulos, el de pilotos y el de constructores".

Dovi ya habló de Petrucci, el pasado jueves, nada más llegar a Sachsenring. Y lo hizo, cómo no, en modo muy positivo, después de haberse mostrado perplejo de las declaraciones que había hecho Petrux al concluir el GP de Holanda, quejándose de que se encontraba entre el yunque y el martillo, pues ni renuevo ni tengo la sensación de ser libre en la pista para poder atacar a Andrea. Cenamos el pasado miércoles y hemos viajado hoy (jueves) juntos hacia Alemania. Comentamos todo lo que teníamos que comentar y, la verdad, es que nuestra amistad y relación ha quedado reforzada. Formamos un equipo y así vamos a seguir trabajando, señaló el subcampeón del mundo de MotoGP.

La estrategia de la pareja

Estoy muy contento por él, reconoció Dovizioso cuando le preguntaron por la renovación de su amigo. Se merece todo lo que le pase, pues ha dado un salto cualitativo importante. Respecto a su relación en la pista, el domingo, Dovizioso comentó que antes de las carreras, en cuanto a entrenamiento y preparación de la moto, compartimos todo lo que tenemos que compartir para mejorar las prestaciones de la Ducati. Y, en carrera, la única condición que nos ponemos es no luchar para perder el tiempo. No hacer tonterías en la pista que no beneficien a ninguno de los dos.