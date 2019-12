¿Argumentará Iannone haber sufrido una intoxicación ailmentaria?

Contrariamente a lo que muchos creen, el positivo del veterano piloto italiano Andrea Iannone, de 30 años, del equipo Aprilia Racing Team Gresini de MotoGP, no es el primero que se descubre en el mundo de las dos ruedas ya que, anteriormente, fueron castigados el australiano Anthony West (2013, Moto2), con 18 meses de sanción por habérsele encontrado metilexaneamina en el cuerpo, y el japonés Noriyuki Haga (2000, Mundial de Superbikes), suspendido por un mes al detectársele en el cuerpo efedrina, la misma sustancia con la que dio positivo el futbolista Diego Armando Maradona, en el 2000, y que está permitida en pequeñas dosis (menos de 10 microgramos por mililitro de orina).

Lo que sí es evidente es que el caso del italiano, casi más popular en las redes sociales, en Instagram, por sus operaciones de cirugía estética en la cara y noviazgos, que por sus resultados (16 del Mundial de MotoGP, con la oficial Aprilia, con mejor resultado un 6 puesto en Phillip Island, Australia), ha provocado un auténtico revuelo en el mundo de las dos ruedas y, muy especialmente, en el paddock de MotoGP, dada la gravedad de la acusación que sostiene la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) tras conocer el positivo revelado por el laboratorio de la localidad alemana de Kreischa, cerca de Dresde, en Alemania, y reportado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

UNA SUSTANCIA DEMASIADO PROHIBIDA

Según la FIM, la muestra de orina que le fue tomada a Iannone, en el último Gran Premio de Malasia, celebrado en Sepang, reflejó la presencia en el cuerpo del piloto italiano de "esteroides androgénicos anabólicos exógenos", una sustancia prohibida. Según ha podido saber EL PERIÓDICO de fuentes muy fiables, la sustancia encontrada en la orina de Iannone ha sido drostanolona, un esteroide que aumenta la masa muscular, más concretamente un androgénico esteroide, considerado un precursor de la testosterona y, por tanto, una de las sustancias más perseguidas y prohibidas en el mundo del deporte.

Fuentes consultadas por el periódico califican la imprudencia de Iannone de tremenda e incomprensible, aunque todo el mundo lo considera, de momento, inocente hasta que el contraanálisis de la toma B reconfirme la presencia de la drostanolona. En Italia, donde han informado de que Iannone se ha puesto en manos del abogado Antonio De Renzis, asesorado por el profesor Alberto Salomone, de la Universidad de Turín, no están seguros de que el piloto de Aprilia solicite el contraanálisis, pues su defensa puede ir por otros derroteros. De pedir el contraanálisis, éste debería realizarse en presencia del piloto.

EL ARGUMENTO DE LA COMIDA

Iannone, que se enteró del positivo a través del periodista italiano Paolo Ianieri, de La Gazzetta dello Sport, cuando le llamó para conocer su opinión, podría no solicitar el contraanálisis e intentar demostrar, aunque, posiblemente, carezca de las pruebas necesarias, que ha sufrido una intoxicación a través de algún alimento, la carne, probablemente, ingerido a lo largo del largo periplo, de casi cinco semanas, de la gira asiática (Tailandia, Japón, Australia, Malasia, Singapur...) durante la celebración de cuatro de los últimos grandes premios del Mundial, disputados en Buriram, Motegi, Phillip Island y Sepang.

La defensa de Iannone (ni la fábrica Aprilia ni la escuderia de Fausto Gresini con la que trabaja se han pronunciado al respecto) no ha decidido todavía el primer paso a dar tras el comunicado de la FIM. Es más, además de la posibilidad de esgrimir esa intoxicación alimentaria (cuentan que el propio laboratorio de la AMA ha expresado sus dudas, en los últimos años, sobre la posibilidad de que la carne de esos países, alguno de ellos con legislación muy suave al respecto, esté contaminada con esteroides y anabolizantes), el abogado Salomone no descarta defender a su cliente esgrimiendo el tratamiento que Iannone siguió tras su seria lesión en la columna vertebral, sufrida en una caída en Misano, y que, posiblemente, generase la aparición de sustancias prohibidas en su cuerpo. Fuentes de la investigación descartan que Iannone y/o su equipo personal y escudería, no conociesen la composición de los medicamentos que estaba tomando contra esa lesión.

¿UNA SANCIÓN EJEMPLAR?

Respecto a la intoxicación a través de algún alimento, probablemente la carne, fuentes médicas consultadas por el periódico recuerdan que el 'caso Iannone' no es ni siquiera parecido al popular y polémico caso Contador, pues el clembuterol detectado en el ciclista sí es (era) una sustancia con la que se engordaba al ganado, mientras que la drostanolona solo se puede recibir a través de inyectables y, por tanto, el argumento de haberlo ingerido sin querer es de dudoda demostración.

De lo que no hay duda es de que Iannone, de reconfirmarse, por una u otra vía, el positivo de drostanolona, corre el peligro de poner en riesgo su carrera deportiva, una vez renovado su contrato, una temporada más (2020), como compañero de equipo del catalán Aleix Espargaró en el equipo Aprilia Racing Team Gresini, que ha anunciado una moto revolucionaria y nueva para la próxima campaña.

La sanción puede oscilar entre 6 meses y cuatro años. No es descartable que la FIM pueda utilizar el caso Iannone para enviar un serio aviso a los pilotos del Mundial y demostrar que persigue el dopaje tanto o más que cualquier otro deporte, cosa que, incluso los propios pilotos, han cuestionado en los últimos años, muy especialmente el británico Cal Crutchlow, que denunció haber visto jeringas en el paddock de MotoGP.