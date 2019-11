Àlex Márquez debuta con la Honda y se cae a las ocho vueltas

11.11 horas. 19 de noviembre del 2019. Día histórico para los hermanos Marc y Álex Márquez Alentá. Día histórico para Honda, para Repsol, para el equipo poseedor de nueve Triple Corona (piloto, constructores y escuderías). Día histórico para la categoría de MotoGP. Día histórico para el Mundial. Día histórico para el motociclismo. Por vez primera, en más de cinco décadas, dos hermanos se estrenan en la misma escudería. A esa hora, ni un minuto más ni menos, Àlex Márquez se subió a la Honda RC213V, en el seno del equipo satélite LCR, totalmente de negro la moto y él, con un casco azul.

Álex, de 23 años, bicampeón del mundo de Moto3 (2014) y Moto2 (2019), probó la Honda y, a las ocho vueltas, en una curva de derechas, la 10 de Cheste (Valencia), se le fue de delante, perdió agarre en su rueda delantera y se fue a la gravilla, siendo recogido, en ese mismo giro, por Emilio Alzamora, su manager, que lo llevó a su boxe con su scotter. En solo 11 minutos, el hermanísimo pudo comprobar, en efecto, que la Honda es una moto muy crítica que, en cuanto te descuidas, te puede tirar.

MARC LO PREFERÍA EN OTRO BOXE

Eso hizo que el primer día de ensayo del bicampeón de Cervera (Lérida) empezase de forma muy tortuosa, pues arrancó de la peor manera posible, con una caída muy desafortunada, que, tal vez, provocará más de un comentario innecesario en el seno del camión misterioso de Honda, totalmente blanco, donde se hospedan los ingenieros y jefes de Honda Racing Corporation (HRC).

El día que la fábrica austriaca KTM renuncia por completo a seguir experimentando con su chasis tubular pasando al tradicional de las motos japonesas y el día que Valentino Rossi se estrena bajo las órdenes del técnico catalán David Muñoz, Àlex Márquez tuvo un desafortunado debut aunque, sin duda, se trate de la jornada más feliz de su carrera. Àlex, que tenía contrato por un año más con el equipo de Moto2 Estrella Galicia 0,0 Marc VDS, se subió a la Honda totalmente vestido de negro y ni siquiera posó junto a su nueva moto antes de emprender el primer entrenamientos en MotoGP.

Marc, que, en la noche de ayer, realizó unas declaraciones a MotoGP.com en las que aseguraba que no había presionado a nadie ni intervenido en las negociaciones o fichaje de su hermano, mostró su satisfacción por la llegada de su hermano al equipo campeón. Estoy muy orgulloso por Àlex, mucho, pero él es el primero que sabe, como ya dije el viernes, que será un rival más, el primero al estar en mi mismo boxe, volvió a comentar Marc. No he presionado a Honda ni a mi hermano. La decisión de Àlex me parece muy valiente pues no es fácil venir a este boxe, pues muchos pilotos han tenido miedo de venir aquí. A él le hacía mucha ilusión y yo respeto su decisión, pues sabe que tendrá mucha presión y, en ese sentido, preferiría que estuviese en otro boxe".