La Junta no cambia sus planes para el hospital público de Lucena

La puesta en marcha de un hospital privado en Lucena en el inmueble del antiguo hotel Prestige no altera la intención de la Junta de Andalucía de sacar adelante el prometido hospital público para la localidad cordobesa con mayor población después de Córdoba capital. Desde el departamento de Comunicación de la Delegación de Gobernación en Córdoba , la Junta de Andalucía se ha pronunciado sobre la continuidad en la ejecución del proyecto del Hospital de Lucena, señalando que “el proyecto de hospital privado no supone ninguna alteración en los planes de la Junta respecto al Hospital de Lucena“. Las mismas fuentes añaden que “sobre los conciertos, no se ha hablado nada” con la empresa del hospital privado,. Y añaden que “el hospital privado tendrá que homologarse para poder concurrir, en todo caso, aunque no hay nada de momento” señalan desde la Junta. Destacan que “la Junta ha tenido conocimiento de este hospital por mera cortesía de la empresa , al no ser necesario ningún pronunciamiento por parte de la Consejería de Salud y Familias”.

De esta manera, la Junta de Andalucía se posiciona al respecto de las dudas suscitadas en Lucena ante la conversión en hospital privado del antiguo hotel Prestige ha conllevado , que sembraba la incertidumbre sobre la continuidad del Chare que la Junta se comprometió a construir en Lucena, a lo largo de esta legislatura, según manifestaciones el Lucena del consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre. La portavoz municipal socialista en el Ayuntamiento de Lucena, Teresa Alonso, señalaba al respecto que “por parte del Ayuntamiento se continua trabajando para que el hospital público se ponga en marcha”. Para ello, se está ultimado con Endesa el suministro eléctrico, que tras un significativo incremento se sitúa en torno a los 500.000 euros.Apunta asímismo que “ la Junta ya cuenta con el proyecto definitivo del Chare público redactado, que ha costado unos 900.000 euros, el cual está pendiente de ser presentado al consistorio lucentino”. Alonso ,dijo que no entiende el porqué la promotora del centro privado ha descartado el proyecto de residencia para mayores, si bien matiza que “cualquier proyecto privado es bienvenido a nuestra ciudad”.

Ahora, con el pronunciamiento de la Junta de Andalucía sobre la continuidad de su proyecto y compatibilidad de ambos hospitales, de no cambiarse, Lucena contará con dos hospitales, una gran noticia, en este momento de crisis laboral, porque ello supondrá la creación de centenares de puestos de trabajo.

Recordad que los propietarios del antiguo Hotel Prestige de Lucena , han entendido necesario derivar su proyecto para adaptarlo a hospital privado, algo para lo que se contemplaba en un primer momento para residencia de mayores, y que ahora se convertirá en un área hospitalaria para enfermos crónicos de media y larga estancia. Así se lo informaba el responsable encargado de la gestión del proyecto, Juan Carlos Martín Afán de Rivera, persona que ha estado al frente de centros sanitarios públicos, quien apuntaba que la empresa Cala Verde tomaba esta decisión con el objeto de adaptarse a la necesidad hospitalaria que existe actualmente a consecuencia de los brotes de Covid-19.

De momento, en el ánimo de los ciudadanos se mantiene la incertidumbre, para lo que sería importante que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Salud y Familias presentase ya el proyecto acabado en su poder del Hospital público pendiente de construirse, para lo que el Ayuntamiento ha llevado a cabo inversiones millonarias en la expropiación de terrenos, la construcción del helipuerto en sus terrenos, y, ahora, la inversión en el suministro de energía de en torno a 500.000 euros comprometido para el inicio del proyecto.