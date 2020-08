El alfar romano de Lucena lleva cuatro meses esperando autorización de la Junta

Las obras del alfar romano de Los Tejares de Lucena se mantienen paralizadas, desde hace ya más de cuatro meses , a la espera de que la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Fomento haga llegar la orden que permita la continuidad de las obras . La delegada territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en Córdoba, Cristina Casanueva, anunció hace ya más de un mes de manera verbal la luz verde a la continuidad del mismo, pues según ella, por parte de la Consejería se había acelerado la solución a un problema administrativo.

Sobre este tema, la concejal socialista lucentina delegada de de Patrimonio Histórico, Mamen Beato, ha señalado que “es increíble, pero aún seguimos sin recibir el informe que nos permita la continuidad de las obras, lo cual, como ya anunciamos nos hace entra en un periodo de vacacional que pudiera retrasar enormemente el proyecto”. Apunta que este retraso mantiene expectante a una empresa constructora que mantiene a una plantilla de trabajadores pendientes de la continuidad de la obra, a unos proveedores pendientes de acelerar sus servicios, para que puedan llevarse a cabo las certificaciones oportunas para el pago a otro proveedores, "una cadena de problemas que no entendemos, en una obra que como ya se ha demostrado, nunca debiera haberse paralizado, por un tema administrativo , como ya ha reconocido la propia Junta”. Apunta Beato que “lo cierto es que nosotros no podemos dar continuidad a la obra sin el certificado que nos autorice, y eso a 13 de agosto aún no ha llegado”

Cabe recordar que por parte del Ayuntamiento de Lucena se completó la documentación requerida el pasado 14 de mayo, y posteriormente, el 20 de ese mismo mes, la ampliaba presentando el plano de modificado, una cuestión preceptiva para poder ejecutar las actuaciones. El Servicio de Carreteras de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Córdoba paralizó las obras, solicitando que modificase la línea de edificación, entendiendo que la mismas se estaban realizando sin autorización en una carretera de titularidad autonómica, la A-318, de Estepa a Lucena, entre los puntos kilométricos 39,56 y 39,60 calzada izquierda, margen derecho.

Las obras, que cubren ya los hornos romanos de Los Tejares, consisten en la edificación de una estructura metálica con cerramiento de ladrillo macizo, con unas dimensiones de 35,40 metros de largo, 15,60 metros de ancho y 5,80 metros de alto. El punto más cercano de esta construcción se encuentra a 31,30 metros de la arista exterior de la calzada de la carretera. Es esta cercanía con la arista exterior de la calzada de la carretera lo que provocó la paralización. Por ello, la Delegación territorial abrió un periodo de información y actuaciones previas y requirió la paralización inmediata de las actuaciones y la suspensión definitiva de los usos no autorizados.

Será el único alfar romano visitable

Los tejares romanos de Lucena serán el único alfar de la Hispania romana visitable de la península. El Ayuntamiento de Lucena adjudicaba esta obra del yacimiento arqueológico de Los Tejares a la empresa Construcciones Almemur, SL, entidad que obtuvo la mayor puntuación en el proceso de licitación al presentar una oferta económica de 347.572 euros.

El Ayuntamiento lucentino afronta esta inversión en el patrimonio histórico local con cargo a los fondos Feder dentro de la estrategia de desarrollo Edusi Lucena Cohesionada, dotada con 6.250.000 euros, y suponen la principal fuente de inversiones para los próximos años, con una cofinanciación al 80% de la UE a través de los fondos Feder y del 20% del propio Consistorio.