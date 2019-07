Luis Rodríguez abandona la presidencia del Ciudad de Córdoba

El presidente del Ciudad de Córdoba, Luis Rodríguez, ha tomado la decisión de abandonar este cargo tras estar ostentándolo durante doce años. Rodríguez ha señalado en un comunicado que “es hora de dejar paso a otros que mantengan la ilusión y sean capaces de transmitirlo al resto de los que formáis parte de esta maravillosa aventura. Me quedo con las personas con las que he compartido tantos años, mis compañeros en la directiva, mis entrenadores, que han tenido que soportar nuestras decisiones, o mis jugadores, con los que me une un lazo difícil de romper y con los que he tocado cielo e infierno y compartido sonrisas y lágrimas”.

Durante su etapa en la presidencia, el Ciudad de Córdoba ha pasado de ser un club novato a consolidarse como uno de los referentes del baloncesto provincial, pues cuenta con un conjunto sénior en Primera Nacional y equipos de base masculinos en todas las categorías.