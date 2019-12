'Un violador en tu camino', el himno viral contra la violencia machista

La repulsa hacia los ataques a las mujeres ha hecho que el colectivo feminista chileno Las Tesis haya viralizado la semana pasada una 'performance' que se ha extendido por todo el mundo. 'Un violador en tu camino' o 'El violador eres tú' es un baile feminista consistente en vendarse los ojos y realizar una simple coreografía con frases contundentes contra la violencia machista:

"El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que no ves. Es feminicidio. Inmunidad para mi asesino. Es la desaparición. Es la violación". "Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía. Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía. El violador eras tú. El violador eres tú. Los jueces. El Estado. El presidente".

Centenares de chilenas lo han coreado el pasado viernes en la capital, Santiago de Chile, y su himno ha sido repicado en España, Alemania, Francia, Colombia o República Dominicana. Aunque las imágenes más espectaculares llegan desde México, donde más de 2.000 mujeres se han dado cita en la plaza Zócalo de la capital para cantar al unísono contra los feminicidios.

Las mexicanas han terminado su interpretación lanzando consignas como "Nunca más silencio" o "Vivas las queremos". Las mujeres han protagonizado una protesta pacífica sin incidentes en la que únicamente querían dejarle claro a todo el mundo que están hartas de que siga habiendo feminicidios.

'Un violador en tu camino' ha sonado también en el Arc de Triomf de Barcelona y la plaza del Museo Reina Sofía de Madrid. Decenas de mujeres se han reunido en estas dos ubicaciones españolas para hermanarse con las feministas chilenas.

Un gesto que se ha repetido en París, Berlín o Londres, tanto en castellano como en los idiomas principales de estos países:

Más de un tercio de mujeres han sufrido o sufren violencia machista en todo el mundo, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, lo que ha sido catalogado por dicha institución como "un problema de salud global de proporciones epidémicas".